1000 يوم على "طوفان الأقصى".. تحولات استراتيجية وخسائر سياسية للاحتلال

مع دخول حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة يومها الألف منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبدو القضية الفلسطينية أمام مرحلة تاريخية فارقة أعادت رسم ملامح الصراع وأحدثت تحولات سياسية وإنسانية وقانونية عميقة.

فعلى مدار ألف يوم من الحرب والدمار والحصار، شهد العالم واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية دموية في العصر الحديث، فيما بقيت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة على أجندة الرأي العام العالمي رغم محاولات التهميش والتجاوز التي سبقت تلك الأحداث.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد مصطفى شاهين، أن هذه المرحلة لم تكن مجرد محطة عسكرية أو أمنية، بل شكلت نقطة تحول استراتيجية أعادت تعريف القضية الفلسطينية وموقعها في النظام الدولي، وكشفت حدود القوة العسكرية أمام صمود الشعوب وتمسكها بحقوقها الوطنية.

ويؤكد شاهين لـ "الرسالة نت"، أن القضية الفلسطينية بعد ألف يوم من "طوفان الأقصى" لم تعد كما كانت قبل ذلك التاريخ، إذ انتقلت من حالة التهميش السياسي ومحاولات تجاوزها ضمن ترتيبات إقليمية ودولية إلى مركز الاهتمام العالمي مجدداً.

ويوضح أن الأحداث التي تلت السابع من أكتوبر كشفت هشاشة الرهانات التي قامت على إدارة الصراع دون معالجة جذوره الأساسية، وأعادت طرح القضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني وحقوق سياسية وليست مجرد ملف أمني أو إنساني يمكن احتواؤه بالحلول المؤقتة.

كما أفرزت الحرب، بحسب شاهين، تحولات ملحوظة في الوعي الشعبي العالمي، خاصة داخل المجتمعات الغربية التي شهدت موجات تضامن واسعة مع الفلسطينيين، إلى جانب تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة السياسات الرسمية تجاه الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى صعيد الانتهاكات الاسرائيلية، يصف شاهين ما جرى خلال ألف يوم بأنه من أكثر مراحل القتل والتدمير دموية وقسوة في التاريخ المعاصر، حيث تعرض المدنيون في قطاع غزة لمستويات غير مسبوقة من الاستهداف شملت المنازل والبنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية ومراكز الإيواء والخدمات الأساسية.

ويشير إلى أن حجم المأساة لا يقاس فقط بأعداد الضحايا، بل بما خلفته الحرب من انهيار إنساني واجتماعي واسع النطاق أصاب مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني.

ويضيف أن هذه التطورات وضعت المنظومة الدولية أمام اختبار أخلاقي وقانوني بالغ الحساسية، يتعلق بمدى قدرة قواعد القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة، خاصة عندما تتقاطع الاعتبارات القانونية مع موازين القوة السياسية والعسكرية.

صمود الحاضنة الشعبية

وفي قراءة لعوامل الصمود الفلسطيني، يرى شاهين أن التجارب التاريخية لحركات التحرر الوطني أثبتت أن المقاومة لا تقتصر على البعد العسكري، بل تقوم على وجود حالة مجتمعية متكاملة تشكل البيئة الحاضنة لها.

ويؤكد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، رغم النزوح المتكرر والدمار الواسع وفقدان مقومات الحياة الأساسية، استطاع أن يشكل خزاناً استراتيجياً للصمود والثبات. فقد أخفقت محاولات كسر الإرادة الجماعية أو فرض حالة من الانهيار النفسي على المجتمع الفلسطيني، وبقيت الهوية الوطنية عاملاً مركزياً في مواجهة الضغوط الهائلة التي فرضتها الحرب.

وبحسب شاهين، فإن الفلسطيني لم يتحول إلى مجرد ضحية تبحث عن النجاة الفردية، بل حافظ على تمسكه بحقوقه الوطنية ورفضه للمعادلات التي حاول الاحتلال فرضها بالقوة من أجل إعادة تشكيل الواقع السياسي في غزة.

ويرى شاهين أن أحد أبرز المؤشرات السياسية التي أفرزتها الحرب يتمثل في عدم نجاح الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق أهدافه المعلنة رغم مرور ألف يوم على بدء العمليات العسكرية.

ويقول "رغم الإمكانات العسكرية الضخمة والعمليات الواسعة التي نفذها الاحتلال، لم يتمكن من القضاء على المقاومة أو فرض مشروع التهجير الجماعي للفلسطينيين الذي دعا إليه عدد من قادة اليمين الإسرائيلي خلال الحرب".

ويضيف أن نظرية "القوة الصلبة" اصطدمت بحقيقة أن الإرادة الشعبية والعقيدة الوطنية تشكلان عناصر قوة لا يمكن حسمها بالأدوات العسكرية وحدها، الأمر الذي جعل أهداف الحرب المعلنة بعيدة عن التحقق رغم حجم العمليات العسكرية المستمرة.

خسائر سياسية

وعن تداعيات الحرب على الاحتلال الإسرائيلي، يلفت شاهين إلى أن من أخطر نتائج هذه المرحلة تعرض "إسرائيل" لأزمة متصاعدة في صورتها الدولية وفي قدرتها على المحافظة على الرواية التي قدمت نفسها من خلالها لعقود طويلة أمام المجتمع الدولي.

ويؤكد أن الاحتلال وجد نفسه في مواجهة مفتوحة مع الرأي العام العالمي والمؤسسات الحقوقية والأكاديمية وحركات التضامن الدولية التي أعادت مساءلة السياسات القائمة على استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين.

كما شهدت الساحة الدولية، وفق شاهين، اتساعاً في دائرة الانتقادات والضغوط السياسية والقانونية والدبلوماسية الموجهة إلى "إسرائيل"، في وقت كشفت فيه الحرب حدود القوة العسكرية عندما تعجز عن تحقيق أهداف سياسية واضحة أو توفير مخرج استراتيجي للصراع.

ويختتم شاهين بالقول إن أخطر ما يمكن أن تواجهه أي قوة لا يتمثل فقط في الخسارة الميدانية، بل في فقدان الشرعية وتآكل القدرة على فرض الرواية الخاصة بها. فالحروب الحديثة لا تُحسم بالسلاح وحده، وإنما أيضاً بمدى قدرة الشعوب على الصمود، والحفاظ على الوعي الجمعي، وتحويل المعاناة إلى ذاكرة سياسية وقانونية تستمر عبر الأجيال.