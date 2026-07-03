قيادي في حماس: المعركة أحدثت تحولاً كبيراً في المشهد السياسي والعسكري

أكد مسؤول العلاقات السياسية بحركة المقاومة الإسلامية حماس في لبنان، عبد المجيد العوض أن مرور ألف يوم على معركة "طوفان الأقصى" يمثل مناسبة لاستذكار تضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته، وما قدمه من شهداء وجرحى وأسرى خلال المواجهة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال العوض في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": إن "معركة طوفان الأقصى التي انطلقت في السابع من أكتوبر شكلت محطة مفصلية في الصراع مع الاحتلال، بعدما أظهرت قدرة المقاومة الفلسطينية على المبادرة وأحدثت تحولاً كبيراً في المشهد السياسي والعسكري"، مؤكداً أن العملية أسقطت صورة التفوق الأمني والعسكري التي سعى الاحتلال إلى ترسيخها لعقود.

وأضاف أن قطاع غزة تعرض خلال الحرب لعدوان واسع النطاق استهدف مختلف مناحي الحياة، وشمل عمليات قتل وتدمير واسعة وأزمات إنسانية متفاقمة، مشيراً إلى أن الاحتلال وضع أهدافاً متعددة للحرب، من بينها القضاء على المقاومة وفرض واقع جديد في القطاع، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق تلك الأهداف رغم مرور هذه المدة الطويلة.

وأوضح العوض أن صمود الفلسطينيين واستمرار أداء المقاومة حال دون تمكن الاحتلال من إعلان ما وصفه بـ"النصر المطلق"، لافتاً إلى أن الاحتلال تكبد، خسائر سياسية وأمنية وعسكرية، في الوقت الذي حافظ فيه الشعب الفلسطيني على تمسكه بحقوقه وثوابته الوطنية.

وأشار إلى أن الحرب أفرزت أيضاً تداعيات دولية انعكست على صورة "إسرائيل" في العالم، مع تنامي حملات التضامن مع الفلسطينيين واتساع الحراك الشعبي والحقوقي الداعم للقضية الفلسطينية في العديد من الدول، معتبراً أن الرواية الفلسطينية حققت حضوراً أكبر على الساحة الدولية خلال الفترة الماضية.

وثمّن العوض مواقف القوى والجهات التي ساندت الشعب الفلسطيني خلال الحرب، موجهاً التحية لكل الأطراف التي قدمت أشكالاً مختلفة من الدعم والإسناد، ومؤكداً أن تضحيات الفلسطينيين خلال ألف يوم من المواجهة ستبقى، محطة بارزة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية وإنهاء الاحتلال.