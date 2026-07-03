مختص إيراني: صمود غزة مصدر فخر للعالم الإسلامي

أكد المختص السياسي الإيراني مختار الحداد أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية يمثل مصدر فخر وعزة للأمة الإسلامية وللأحرار في العالم، مشيدًا بما وصفه بـ"الصمود الأسطوري" الذي يقدمه الفلسطينيون رغم استمرار الحرب والظروف الإنسانية الصعبة.

وقال الحداد لـ"الرسالة نت"، بمناسبة مرور ألف يوم على معركة "طوفان الأقصى": إن "ما يجري في غزة يعكس ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه، رغم ما وصفه بحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف أن الفلسطينيين لم يغادروا أرضهم رغم حجم الدمار والمعاناة، بل واصلوا الصمود والتشبث بالمستقبل، معتبرًا أن هذا الصمود يشكل نموذجًا ملهمًا في التاريخ المعاصر.

وأشار إلى أن قطاع غزة بات اليوم، رمزًا للعزة والكرامة في العالم الإسلامي، ومصدر إلهام لكل الأحرار حول العالم، في ظل استمرار التحديات التي تواجه السكان المدنيين.

واعتبر أن مرور ألف يوم على "طوفان الأقصى" يعكس حجم التحول الذي أحدثته القضية الفلسطينية في الوعي العالمي، وما رافقها من صمود شعبي غير مسبوق.