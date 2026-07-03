ألف يوم من الحرب على غزة.. أكثر من 73 ألف شهيد ودمار طال 90% من القطاع

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الألف، تتواصل الحرب التي خلّفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار القصف والنزوح والجوع وانهيار المنظومة الصحية، لتتحول حياة أكثر من مليوني فلسطيني إلى معركة يومية من أجل البقاء.

ووفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي، فقد بلغ عدد الشهداء حتى 29 يونيو/حزيران الماضي 73,066 شهيدًا، فيما أصيب 173,514 آخرون، ولا يزال نحو 9,500 فلسطيني في عداد المفقودين تحت الأنقاض أو في ظروف مجهولة.

وأشار المكتب إلى أن العدوان ألحق دمارًا هائلًا بالبنية التحتية، إذ دمّر الاحتلال أكثر من 90% من قطاع غزة، وسيطر على ما يزيد على 80% من مساحته، مخلفًا آلاف المنازل والمنشآت والمرافق العامة ركامًا، في وقت تتفاقم فيه معاناة السكان مع استمرار الحصار ونقص الغذاء والمياه والدواء.

وتتزامن الذكرى الألف للحرب مع تحذيرات متواصلة من المنظمات الدولية بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية، وسط دعوات متكررة لوقف الحرب، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.