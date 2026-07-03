شحيبر: حرب غزة مدمّرة لكن الشعب الفلسطيني قادر على تجاوز المحنة

أكد، رئيس جمعية أصحاب شركات النقل الخاص في قطاع غزة، ناهض شحيبر، أن الحرب الجارية على الشعب الفلسطيني ليست الأولى من نوعها، لكنها الأكثر تدميرًا وشمولًا لكل تفاصيل الحياة في القطاع.

وأوضح شحيبر، لـ"الرسالة نت"، أن الشعب الفلسطيني اعتاد على الحروب المتكررة، إلا أن هذه الحرب جاءت لتطال كل شيء تقريبًا، من البنية التحتية إلى حياة المواطنين اليومية، ما يجعل آثارها أعمق وأقسى من سابقاتها.

وأضاف أنه رغم حجم الدمار والمعاناة، فإنه يأمل أن تحمل هذه المحنة في طياتها الفرج والنصر في المستقبل، مؤكدًا أن الصبر على الشدائد قد يقود إلى انفراجات قادمة.

وأشار إلى أنه أثناء تجوله في شوارع غزة المدمرة يشعر في بعض اللحظات بالإحباط أمام حجم الخراب، إلا أن مشاهد الناس وهم يواصلون حياتهم داخل بيوت مدمرة تبعث لديه الأمل من جديد، وتعكس قدرة الشعب الفلسطيني على التكيف والصمود أمام أصعب الظروف.

وأوضح أن هذا الصمود الشعبي يشكل مصدر إلهام وأمل، ويؤكد أن الفلسطينيين قادرون على تجاوز هذه المحنة الكبيرة رغم قسوة الواقع واستمرار التحديات.