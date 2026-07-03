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1403 مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى خلال أسبوع تحت حماية شرطة الاحتلال

الرسالة نت

شهد المسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي تصعيدًا في اقتحامات المستوطنين، إذ اقتحم 1403 مستوطنين باحاته على شكل مجموعات متتالية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا جولات استفزازية وطقوسًا وصلوات تلمودية في ساحاته. 

 

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس بأن الاقتحامات ترافقت مع إجراءات فرضتها قوات الاحتلال لتأمين دخول المستوطنين، شملت التضييق على المصلين الفلسطينيين، وتسهيل أداء الطقوس الدينية داخل المسجد، في ظل تصاعد محاولات تكريس واقع جديد في الأقصى. 

 

وأشار المركز إلى أن الأسبوع شهد تطورات وصفها بـ"الخطيرة"، من بينها رفع أعلام إسرائيل داخل باحات المسجد، وتزايد مشاركة جماعات دينية متشددة في الاقتحامات، إلى جانب استمرار التضييق على موظفي دائرة الأوقاف الإسلامية وملاحقتهم. 

 

وتتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بصورة شبه يومية عبر باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال، وسط تحذيرات فلسطينية من تصاعد الانتهاكات الهادفة إلى فرض تغيير في الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك. 

 

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https://alresalah.news/p/313021

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