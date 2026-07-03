طهران تبدأ مراسم تشييع خامنئي بمشاركة دولية واسعة

بدأت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم التشييع الرسمية للمرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، بحضور وفود وممثلين من نحو 100 دولة، على أن تستمر المراسم حتى التاسع من يوليو/تموز، موعد دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

ووُضع الجثمان في مصلّى طهران الكبير، الذي ازدانت ساحاته بصور خامنئي ولافتات تحمل مقتطفات من خطاباته، وسط مراسم وداع رسمية وشعبية، كما نُقلت جثامين عدد من أفراد عائلته الذين استشهدوا معه خلال الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

ومن المقرر أن ينتقل الجثمان إلى مدينة قم، ثم إلى مدينتي النجف وكربلاء في العراق، قبل أن يعود إلى إيران ليوارى الثرى في مشهد يوم 9 يوليو/تموز.

وتتوقع السلطات الإيرانية مشاركة ما بين 15 و20 مليون شخص في مراسم التشييع، إلى جانب توافد مشاركين من العراق وأفغانستان وباكستان، في ما يُرجح أن يكون أكبر تشييع رسمي تشهده إيران منذ قيام الجمهورية الإسلامية.