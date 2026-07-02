على قدمٍ واحدة.. محمود أبو مذكور يحلم برفع حلم فلسطين فوق ركام النصيرات

لا يبدو المشهد مألوفًا. رجل يقف على ساقٍ واحدة، يثبت قدمه الصناعية بحذر، ثم يمد يديه نحو قضيب حديدي تتدلى منه عشرات الكيلوغرامات. يتنفس بعمق، يشد عضلاته، ويرفع الأثقال كما لو أنه يحاول رفع شيء أثقل بكثير من الحديد... يحاول أن يرفع ما سقط من حياته في الحرب.

للوهلة الأولى، يسأل كل من يراه السؤال نفسه: كيف يستطيع أن يفعل ذلك؟

لكن الإجابة ليست في الصالة الرياضية، بل تحت ركام مخيم النصيرات.

في الثامن من يونيو/حزيران 2024، تحولت شوارع المخيم إلى ساحة موت. كانت الطائرات الإسرائيلية تقصف بعنف، والمدنيون يركضون بين الركام بحثًا عن أبنائهم وذويهم. لم يكن محمود أبو مذكور يومها يفكر في نفسه، بل اندفع مع آخرين لإنقاذ العالقين وانتشال الجرحى.

كان يظن أن القصف انتهى.

لكن الطائرات عادت مرة أخرى، واستهدفت المكان ذاته بينما كان المسعفون والمتطوعون يحاولون إنقاذ الضحايا. في ثوانٍ، وجد نفسه واحدًا منهم.

حين استعاد وعيه، كانت ساقه قد بُترت، وأجزاء كثيرة من جسده امتلأت بالشظايا والجراح. لم تكن الإصابة مجرد فقدان لطرف من جسده، بل كانت بالنسبة إلى لاعب كمال أجسام تعني خسارة الحلم الذي بنى سنوات عمره من أجله.

مرّت الأيام الأولى ثقيلة، بين غرف العمليات والألم والعلاج والتأهيل. كان عليه أن يتعلم من جديد كيف يقف، وكيف يمشي، وكيف يتوازن على قدم صناعية لا تعوض ما فقده.

لكن شيئًا واحدًا لم يتغير..الحلم.

بعد أشهر من العلاج، عاد محمود إلى المكان الذي يعرفه أكثر من أي مكان آخر: صالة التدريب.

في البداية كانت الحركة شاقة، وكان الوقوف نفسه يحتاج إلى جهد، لكن مع كل يوم كان يضيف تمرينًا جديدًا، ووزنًا أكبر، وإيمانًا أعمق بأن الحرب لا تستطيع أن تحدد نهاية الإنسان.

اليوم، يقف أمام المرآة بقدم واحدة، بينما تتحرك بقية عضلات جسده بانضباط الرياضي الذي لم يستسلم. يرفع الأثقال، يؤدي التمارين، ويكرر المحاولات حتى بعد أن يفقد توازنه أحيانًا. يسقط... ثم ينهض، ويعيد المحاولة مرة أخرى.

جسده يحمل آثار الحرب، لكن إرادته تبدو وكأنها خرجت من الحرب أكثر صلابة.

لا يبحث محمود عن تعاطف الناس، ولا يريد أن يُعرف باعتباره مبتور الساق، بل باعتباره لاعب كمال أجسام فلسطينيًا يواصل طريقه رغم كل شيء.

حلمه اليوم أكبر من مجرد العودة إلى التدريب. يريد أن يمثل فلسطين في بطولات كمال الأجسام، وأن يقف على منصة التتويج رافعًا علم بلاده، ليقول إن الاحتلال قد يسرق ساقًا، لكنه لا يستطيع أن يسرق الإرادة.

في غزة، اعتادت الحرب أن تحصي عدد الشهداء والجرحى، لكنها لا تستطيع أن تحصي عدد الأحلام التي رفض أصحابها أن تموت.

ومحمود أبو مذكور واحد من أولئك الذين قرروا أن تكون قدم واحدة كافية للسير نحو المستقبل، وأن تكون كل رفعةٍ للأثقال إعلانًا جديدًا بأن الإنسان قد يُكسر جسده، لكنه يظل قادرًا على إعادة بناء نفسه... من جديد.