أمن المقاومة يعلن إعدام عميل مدان بالتخابر مع الاحتلال

أعلن أمن المقاومة، مساء الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق عميل مدان بالتخابر مع أجهزة مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، بعد استنفاد ما وصفه بـ"كافة الإجراءات الثورية"، متهمًا إياه بالتسبب في ارتكاب عدة مجازر بحق المدنيين خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب تورطه في عمليات اغتيال استهدفت قيادات من فصائل المقاومة.

وأوضح أمن المقاومة، في بيان خاص بـ"الرسالة نت"، أن العميل (م. م) أدين بارتباطه مع مخابرات الاحتلال، وكان آخر ما نُسب إليه التسبب في عملية اغتيال قائد هيئة أركان كتائب القسام، الشهيد عز الدين الحداد "أبو صهيب".

وأكد البيان أن تنفيذ الحكم يأتي باعتباره "المصير الذي ينتظر كل من يتعاون مع الاحتلال ويتورط في خدمة مخططاته"، داعيًا كل من ارتبط بالاحتلال إلى "العودة للصف الوطني وتسليم نفسه قبل فوات الأوان".

وشدد أمن المقاومة على أن المتعاونين مع الاحتلال "لا يمثلون إلا أنفسهم"، مؤكدًا أنهم يخالفون الأعراف الوطنية وتقاليد العائلات والعشائر الفلسطينية التي قال إنها تؤدي دورًا في الحفاظ على وحدة الصف الداخلي ومواجهة مخططات الاحتلال.