الاحتلال يواصل خروقاته.. شهيد واصابات جراء قصف فى محيط منتزه البلدية وسط غزة

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، تصعيدها العسكري في مناطق متفرقة من قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات نسف وقصف مدفعي وإطلاق نار مباشر استهدف خيام النازحين ومنازل المواطنين، إلى جانب قصف مناطق وسط وجنوبي القطاع.

استشهد المواطن محمد نعيم جندية، مساء اليوم الأربعاء، وأُصيب عدد من المواطنين، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة، جراء قصف شنته قوات الاحتلال على محيط منتزه البلدية وسط مدينة غزة.

وأفاد مراسل الرسالة بأن القصف استهدف شارع عمر المختار، قرب منتزه البلدية وسط المدينة، ما أدى إلى استشهاد المواطن محمد نعيم جندية، وإصابة عدد من المواطنين، أحدهم بحالة حرجة. وأكدت مصادر محلية أن الشهيد ارتقى إثر الاستهداف الذي وقع قبل قليل في محيط منتزه البلدية، وسط

وصباح اليوم، أفاد مراسلنا، بوصول رفات شهيد لمجمع ناصر الطبي، جرى انتشاله من حي الأمل شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال نفذت عملية نسف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار مباشر صوب خيام النازحين ومنازل المواطنين في منطقة قيزان رشوان جنوب المدينة.

وفي السياق ذاته، قال مراسلنا إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل إنارة غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال المناطق الواقعة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار قوات الاحتلال باستهداف مناطق متفرقة من قطاع غزة، من خلال القصف المدفعي وإطلاق النار وتنفيذ عمليات نسف، ما يبقي الأوضاع الميدانية في حالة تصعيد متواصل.