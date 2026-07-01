"زلزال ضرب المكان".. نازحو (الأرض الطيبة) يروون مأساة نزوحهم ليلًا!

"زلزال ضرب المكان.." بهذه الكلمات الممزوجة بالبكاء بدأت إحدى النازحات رواية ما عاشته ليلة أمس في مخيم (الأرض الطيبة) بمنطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وهي تجلس فوق بقايا من الأغطية والملابس والأواني، المتناثرة حولها وهي كل ما تبقى لها بعد أن دمرت الغارة (الإسرائيلية) خيمتها.

تقول (أم علي) بصوت متقطع: "فجأة صارت الخيام فوق بعضها، والناس تركض من هول الصدمة وتصرخ دون وعي."

ثم تتابع وهي تغالب دموعها: "رحلنا إلى رفح في بداية الحرب، ثم نزحنا في المدارس، وبعدها نصبنا خيمة هنا. والله نحن راضون بخيمة، لا نريد أكثر من مكان نعيش فيه بكرامة وأمان، لكن يا ليتهم يتركونا في شأننا. ماذا يريدون منا؟ لماذا يلاحقون المدنيين من مكان إلى آخر؟"

وكانت طائرات الاحتلال (الإسرائيلي) قصفت الليلة الماضية خيام النازحين قرب جامعة الأقصى بخانيونس، ما أسفر عن استشهاد المواطنة ديانا محمد سالم أبو دراز (23 عامًا) وابنتها الطفلة سوار ثائر أبو دراز تبلغ من العمر عامًا واحدًا. وأدى القصف لإحراق نحو 200 خيمة بما فيها وتشريد سكانها من النازحين.

في زاوية أخرى بالمخيم المدمر وقفت المواطنة هبة خالد تقلب كفيها حسرة وقهرًا وتقول "لما يوصلك تحذير إخلاء، وأنت بالعافية قدرت ترتب أمورك داخل الخيمة... جمّعت فرشة، وغطا، وشوية أواني، وكم غرض كنت تعتبرهم بداية جديدة بعد كل خسارة.. وفجأة... ما بضل قدامك إلا تهرب بروحك."

وتتابع قولها والغصة تجرح صوتها "تترك كل شيء للمرة الألف. تترك تعب الأيام، وما قدرت تجمعه إلا خلال سنتين من النزوح والمحاولات. وترجع من الصفر... مرة جديدة!!"

وتضيف "هذا مش انتقال. هذا مش إخلاء. هذا اقتلاع متكرر، وكأن الإنسان مطلوب منه في كل مرة أن يبدأ حياته من جديد، بلا بيت، بلا أمان، وبلا فرصة حتى يحتفظ بأبسط ما يملك!"

وأظهرت المشاهد الواردة من مواصي خان يونس حجم الدمار الذي خلّفه قصف طائرات الاحتلال (الإسرائيلي)، حيث بدت الخيام ممزقة ومحترقة، فيما وقف الناجون وسط الركام يحاولون انتشال ما تبقى من مقتنياتهم، في مشهد وصفه شهود بأنه أشبه بما يخلّفه زلزال!

كما اندلعت حرائق في عدد من الخيام، وتناثرت الأغطية والملابس وأواني الطهي بين الأنقاض، بينما واصل النازحون تفقد المكان والبحث عن مفقودين وممتلكات نجت من القصف.

ويأتي هذا الاستهداف في سياق الانتهاكات (الإسرائيلية) المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ بلغ عدد خروقات الاحتلال حتى اليوم 3465 خرقًا، أسفرت عن استشهاد 1045 فلسطينيًا، وإصابة 3380 آخرين، إضافة إلى اعتقال 113 مواطنًا خلال فترة سريان الاتفاق، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي.

في غزة، لم يعد النزوح يضمن النجاة، ولا الخيمة توفر الحماية، بل باتت رحلة البحث عن مأوى آمن تتكرر مع كل قصف، فيما يواصل المدنيون دفع ثمن الحرب من أرواحهم ومنازلهم وذكرياتهم!