خاص| بالأرقام.. كم تحتاج غزة لإزالة الركام؟

قال الخبير في شؤون الإعمار ناجي سرحان إن حجم الأضرار المباشرة في قطاع غزة يُقدّر بنحو 37 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر غير المباشرة حوالي 22.7 مليار دولار، في ظل الدمار الواسع الذي طال مختلف القطاعات.

وأوضح سرحان لـ"الرسالة نت" أن نحو 370 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير الكلي أو البليغ، وأصبحت غير قابلة للسكن، بما يعادل 85% من إجمالي منازل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن خسائر القطاع السكني وحده تُقدّر بنحو 18 مليار دولار.

وأضاف أن العدوان دمّر نحو 85% من شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية، إلى جانب 76% من شبكات الخدمات الأساسية، ما فاقم من الأزمة الإنسانية والخدمية في القطاع.

وبيّن أن حجم الركام الناتج عن الدمار وصل إلى نحو 68 مليون طن، ويحتاج رفعه إلى حوالي 2.27 مليون نقلة شاحنة، أي ما يعادل تشغيل 378 شاحنة يوميًا لمدة ألف يوم.

وأشار سرحان إلى أن مؤشر التنمية في قطاع غزة تراجع لأكثر من 77 عامًا، في واحدة من أكبر الانتكاسات التنموية التي يشهدها القطاع.

وأكد أن نحو مليوني فلسطيني يعيشون حاليًا في مساحة لا تتجاوز 110 كيلومترات مربعة، لافتًا إلى أن قطاع غزة لم تدخله أي خيمة إيواء جديدة منذ ثلاثة أشهر، رغم استمرار معاناة مئات آلاف النازحين.