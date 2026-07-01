مدرب يتهم لاعبيه بالخيانة بعد وداع المونديال

تتواصل فصول الأزمة التي أحاطت بمنتخب أوروغواي عقب خروجه المفاجئ من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعدما كشفت شبكة ESPN الأميركية تفاصيل المشهد الذي دار داخل غرفة الملابس عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون مقابل، وهي النتيجة التي أنهت مشوار المنتخب في البطولة.

ووفقاً للتقرير، لم يتوقف المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عند خيبة الخروج المبكر، بل دخل في مشادة مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام فور نهاية اللقاء، قبل أن يتوجه مباشرة إلى غرفة الملابس، حيث كانت أجواء الصمت تخيم على اللاعبين بعد ضياع حلم مواصلة المشوار في المونديال.

وأضافت الشبكة أن بيلسا، البالغ من العمر 70 عاماً، كسر ذلك الصمت بكلمات حملت قدراً كبيراً من الغضب والإحباط، إذ خاطب لاعبيه قائلاً: “غادرت كأس العالم حزيناً لأنكم تخليتم عني.”

ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ أشار التقرير إلى أن المدرب الأرجنتيني دخل في حالة انفعال شديدة، وارتفعت نبرة صوته داخل غرفة الملابس، قبل أن يوجه اتهامات مباشرة للاعبيه بـ”الخيانة”، معتبراً أنهم لم يلتزموا بالأفكار التكتيكية التي عمل على ترسيخها خلال فترة قيادته للمنتخب، ولم يطبقوا التعليمات التي وضعها للمباريات الثلاث في البطولة.

ويرى بيلسا، بحسب التقرير، أن فشل المنتخب في تنفيذ رؤيته الفنية كان سبباً رئيسياً في الحصيلة المخيبة، بعدما استهل أوروغواي مشواره بالتعادل أمام السعودية، ثم تعادل مع الرأس الأخضر، قبل أن يتلقى خسارته الحاسمة أمام إسبانيا بهدف دون رد، ليغادر البطولة من دور المجموعات خلافاً للتوقعات.

وفي المقابل، أظهر بيلسا وجهاً مختلفاً أمام وسائل الإعلام، إذ اعترف خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة بتحمله مسؤولية الإخفاق، مؤكداً أنه فشل في إنجاز المهمة التي عمل عليها طوال سنوات الإعداد للمونديال. إلا أن ما كشفته ESPN يُظهر أن المدرب الأرجنتيني عبّر بعيداً عن الكاميرات عن غضب أكبر مما أعلنه في المؤتمر، محملاً لاعبيه مسؤولية الانهيار، ومتهماً إياهم بالتخلي عنه في اللحظة التي كان ينتظر فيها منهم ترجمة أفكاره على أرض الملعب.