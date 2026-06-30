إعلام الأسرى: الاحتلال يصعّد التنكيل بأسرى النقب ويجبرهم على البقاء لساعات تحت الشمس الحارقة

كشف مكتب "إعلام الأسرى" أن إدارة سجن النقب الصحراوي صعّدت إجراءاتها العقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، عبر إجبارهم على البقاء في ساحات السجن تحت أشعة الشمس الحارقة لمدة تصل إلى ست ساعات متواصلة، في إطار سياسة تنكيل متواصلة.

وأوضح المكتب، في بيان صحفي نقلته "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن إدارة السجن قلّصت مدة "الفورة" إلى نصف ساعة فقط كل يومين، بالتزامن مع تنفيذ اقتحامات متكررة لأقسام السجن وتشديد الإجراءات بحق الأسرى.

وأضاف أن إدارة السجن سحبت المصاحف من جميع الغرف ومنعت الأسرى من قراءتها، إلى جانب استمرار تقليص كميات الطعام، ووصول وجبات غذائية فاسدة في بعض الأيام، ما يزيد من معاناة الأسرى داخل المعتقل.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تفرض رقابة مشددة على أحاديث الأسرى، وتمنعهم من الاستفسار عن الأوضاع خارج السجن، كما تُنهي بعض اللقاءات قبل موعدها إذا تطرقت للحديث عن التطورات الخارجية.

وأكد مكتب "إعلام الأسرى" أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة التنكيل والعقاب الجماعي، وتشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية للأسرى.

وبحسب آخر معطيات مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو 9500 أسير، بينهم 90 أسيرة، و360 طفلًا، و3324 معتقلًا إداريًا، وسط استمرار تدهور أوضاعهم منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتشير تقارير حقوقية إلى تفاقم الاكتظاظ داخل السجون، وتقليص الطعام، وحرمان الأسرى من احتياجاتهم الأساسية، إلى جانب القيود المفروضة على الزيارات والتواصل مع العالم الخارجي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من الانتهاكات الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأسرى داخل معتقلات الاحتلال.