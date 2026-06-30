برئاسة زاهر جبارين.. حماس تبدأ جولة مباحثات في القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة المقبلة

وصل وفد من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، برئاسة رئيس الحركة في الضفة الغربية زاهر جبارين، صباح اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في إطار جولة مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وبحث آليات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال المستشار السياسي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، طاهر النونو، إن زيارة الوفد تأتي في سياق الجهود المتواصلة لإنجاح مسار التهدئة، واستكمال تنفيذ البنود المتفق عليها، بما يضمن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتخفيف من معاناة السكان.

وأوضح النونو أن الوفد سيضع في صدارة مباحثاته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وفي مقدمتها عمليات القتل والاغتيال اليومية، إلى جانب إلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وعدم التنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها برعاية الوسطاء.

وأكد أن الحركة ستشدد خلال اللقاءات على أهمية إدخال جميع احتياجات قطاع غزة دون قيود، بما يشمل مواد إعادة تأهيل وترميم المستشفيات، ومستلزمات تشغيل المخابز، ومواد إعادة إعمار البنية التحتية والخدمات الأساسية، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع جراء الحرب والدمار الواسع.

وأضاف أن المباحثات ستتضمن استكمال مناقشة خارطة الطريق التي أعدها المنسق الأممي السابق نيكولاي ميلادينوف بالتعاون مع الوسطاء، والخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل تشكيل اللجنة الإدارية لإدارة شؤون القطاع، ودخول قوات الحماية الدولية، وصولًا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضي قطاع غزة.

وأشار النونو إلى أن الحركة تنظر إلى هذه الجولة باعتبارها محطة مهمة لدفع مسار الاتفاق إلى الأمام، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة الفلسطينيين، وتهيئة الظروف لبدء عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، بعيدًا عن أي عراقيل أو مماطلة من قبل الاحتلال.

وجدد التأكيد على أن حركة حماس تتعامل بإيجابية ومسؤولية مع جهود الوسطاء، وأنها حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل يوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويحقق تقدمًا في استعادة الحقوق الوطنية، وفي مقدمتها الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.