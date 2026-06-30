مركز فلسطين للأسرى يطالب الصليب الأحمر باستئناف زيارات الأسرى بعد إسقاط قانون المنع

دعا مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الفوري لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، عقب سقوط مشروع قانون إسرائيلي كان يستهدف منع طواقمها من دخول السجون.

وأكد المركز، في بيان صحفي، أن إسقاط مشروع القانون يزيل أي مبررات تحول دون عودة الصليب الأحمر إلى أداء دوره الإنساني، واستئناف الزيارات المباشرة للأسرى، والتي توقفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تعمدت، خلال الفترة الماضية، منع زيارات ذوي الأسرى والمحامين والصليب الأحمر، بهدف عزل الأسرى عن العالم الخارجي، ما أتاح تصعيد سياسات التعذيب والتنكيل والانتهاكات بحقهم بعيدًا عن أي رقابة.

وطالب المركز المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى، وضمان حمايتهم وفق أحكام القانون الدولي.

وأشار إلى أن أكثر من 115 أسيرًا استشهدوا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينهم 90 أعلن الاحتلال عن هوياتهم، فيما لا يزال يواصل إخفاء مصير عدد آخر من الأسرى.