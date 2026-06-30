لجان المقاومة: مخططات سموتريتش الاستيطانية في غزة تصعيد خطير لإفشال وقف إطلاق النار

حذّرت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الثلاثاء، من خطورة تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إقامة ثلاث مستوطنات في قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل تصعيدًا خطيرًا ضمن مخطط يهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت اللجان، في بيان صحفي، أن مخططات الاستيطان تأتي في سياق حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة، وتشكل محاولة لإفشال جهود الوسطاء الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض سياسة الضم والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.

ووصفت تصريحات سموتريتش بأنها "جريمة حرب مكتملة الأركان"، تعكس العقلية الاستيطانية لحكومة الاحتلال، محذرة من سعي حكومة بنيامين نتنياهو إلى تكريس واقع دموي جديد يفاقم معاناة الفلسطينيين ويخدم مشاريع التوسع الاستيطاني.

وأشارت إلى أن استمرار هذه السياسات هو نتيجة مباشرة لحالة الصمت الدولي، والدعم الأمريكي المتواصل للاحتلال، معتبرة أن قادة الاحتلال يوظفون العدوان على غزة ومجازره في إطار الدعاية الانتخابية وكسب تأييد اليمين المتطرف.

ودعت لجان المقاومة الوسطاء إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، كما طالبت الشعوب الحرة بتكثيف التحركات الشعبية والضغط الدولي لوقف حرب الإبادة والحصار والتجويع المفروض على قطاع غزة.

وكان سموتريتش قد أعلن، أمس الاثنين، عن استعدادات لإقامة ثلاث مستوطنات في شمال قطاع غزة بانتظار مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في خطوة تأتي ضمن خطابه الداعي منذ بداية الحرب إلى إعادة الاستيطان في القطاع، رغم إخلاء جميع المستوطنات منه عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط".