اقتحامات متصاعدة للأقصى.. مستوطنون يؤدون طقوسًا تلمودية وسط حماية مشددة من الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية داخل المسجد، في ظل قيود متواصلة على دخول المصلين المسلمين.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، فيما انتشرت قوات الاحتلال في باحات الأقصى وعلى مداخله لتأمين الاقتحامات، وفرضت إجراءات مشددة عند الأبواب، شملت عرقلة دخول المصلين ومنع عدد منهم من الوصول إلى المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال منح تسهيلات للمستوطنين، أبرزها تمديد ساعات الاقتحام خلال الفترتين الصباحية والمسائية، في خطوة تهدف إلى فرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى وتكريس سياسة التقسيم الزماني والمكاني.

وشهد المسجد الأقصى خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري تصعيدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات، إذ اقتحم أكثر من 1552 مستوطنًا باحاته بحماية من شرطة الاحتلال.

كما سجل شهر مايو/أيار الماضي تصاعدًا غير مسبوق في الانتهاكات الإسرائيلية، تمثل في توسيع نطاق أداء الطقوس والشعائر التلمودية العلنية داخل ساحات المسجد، إلى جانب محاولات متكررة لفرض مزاعم "السيادة الإسرائيلية" على الأقصى.

ووفق معطيات مقدسية، اقتحم المسجد خلال مايو الماضي 7244 مستوطنًا، فيما دخل 2690 آخرون تحت غطاء "السياحة"، بالتزامن مع تصاعد دعوات جماعات "الهيكل" المتطرفة لتكثيف الاقتحامات وإدخال القرابين وتنفيذ الطقوس التلمودية داخل المسجد.

وكانت مؤسسة القدس الدولية قد أكدت، في ورقة رصد حديثة، أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى شهدت تصاعدًا حادًا ومنهجيًا بين عامي 2014 و2025، مشيرة إلى أن السنوات الأربع الأخيرة استحوذت على نحو 74% من إجمالي أعداد المقتحمين، في إطار مساعٍ إسرائيلية متواصلة لفرض وقائع تهويدية تمس الهوية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك.