حين صار الأمان وهمًا.. سوار ووالدتها ضحيتا قصف خيمة نزوح

لم يُغمض سائر أبو دراز عينيه في الليلة الماضية. كان الفقد أقرب إليه من غمضة عين. وبين لحظة وأخرى، التفت ليجد ابنته سوار، التي لم تكن قد تجاوزت عامها الأول، ملقاة أمامه على الأرض شهيدة، وإلى جوارها والدتها التي رحلت في اللحظة نفسها.

هكذا ببساطة، انتهت عائلة كانت قبل دقائق تحتمي بخيمة نزوح في مواصي خان يونس، المنطقة التي قيل إنها "آمنة"، قبل أن تتحول إلى مسرح جديد للقصف الإسرائيلي.

المشهد جاء في ظل ما يصفه أهالي غزة بـ"وقف إطلاق النار الساخر"، إذ يؤكدون أن القصف لم يتوقف، وأن الموت يواصل حصد أرواح المدنيين يومًا بعد يوم. فمنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول 2025، تتواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت يصف فيه السكان الاتفاق بأنه لم يحقق لهم الأمان الذي وُعدوا به.

في مستشفى ناصر، وقف سائر مذهولًا أمام جسد طفلته. لم يكن يبكي، بل كان يحدق طويلًا في وجهها الصغير، واضعًا يديه على رأسه كأن عقله يرفض تصديق ما تراه عيناه. كانت سوار، التي احتفلت عائلتها قبل أيام قليلة بإكمالها عامها الأول، مسجاة أمامه، بينما بدا رأسها الصغير ممزقًا بفعل شظايا القصف.

إلى جوارها كانت والدتها، التي خرجت من خيمة النزوح شهيدة هي الأخرى، تاركة زوجها وحيدًا في مواجهة فراغ لا يمكن للكلمات أن تصفه.

لم تكن سوار تحمل في حياتها القصيرة سوى ملامح طفلة بدأت تكتشف العالم. عام واحد فقط فصل بين ميلادها واستشهادها، لكنه كان كافيًا لأن تعرف الحرب قبل أن تعرف الحياة، وأن يصبح صوت الانفجارات جزءًا من طفولتها قبل أن تنطق كلماتها الأولى.

القصف الذي استهدف خيمة العائلة في مواصي خان يونس أسفر عن استشهاد سوار ووالدتها، وإصابة عدد من المواطنين، في حلقة جديدة من استهداف خيام النازحين التي تحولت، رغم تصنيفها مناطق إيواء، إلى أهداف متكررة للقصف.

وبعد انتهاء مراسم الوداع، لم يجد سائر مكانًا يعود إليه سوى الخيمة ذاتها التي خرج منها وهو يظن أنه سيعود إليها مع زوجته وابنته. عاد إليها هذه المرة وحيدًا، يحمل في ذاكرته آخر نظرة إلى طفلته، وآخر حلم لعائلة اختفت في دقائق. وبينما طُويت صفحة عائلته في لحظة، بقي هو شاهدًا على جريمة لن تغيب عن ذاكرته ما دام حيًا.

وتمتد اكذوبة وقف إطلاق النار لتشكل حلقة موت تتسع كل يوم ، فبحسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أُبيدت بالكامل أكثر من 2200 عائلة فلسطينية منذ بدء الحرب، بينما لم يتبقَّ سوى ناجٍ واحد من أكثر من 5120 عائلة أخرى.

وتشير بيانات المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال ارتكب، حتى 29 يونيو/حزيران 2026، 3465 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد 1045 فلسطينيًا وإصابة 3380 آخرين، إلى جانب اعتقال 113 فلسطينيًا خلال فترة الاتفاق. أرقام يراها أهالي غزة دليلًا على أن وقف إطلاق النار لم يوقف الموت، وأن الأطفال والنساء ما زالوا يدفعون الثمن الأكبر، تمامًا كما فعلت سوار التي لم يمنحها العالم سوى عام واحد من الحياة.