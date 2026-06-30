سقوط مشروع قانون في الكنيست يحظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

أكدت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، سقوط مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يحظر زيارات منظمة الصليب الأحمر الدولية للأسرى الفلسطينيين.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن سقوط مشروع القانون في الكنيست، جاء بسبب مقاطعة الأحزاب الحريدية للجلسة، احتجاجا على قضية التجنيد.

وفي السياق، لفتت قناة "كان" العبرية إلى أن "مواجهات وصراخ وقع في الكنيست بين أعضائه، بعد سقوط قانون زيارات الصليب الأحمر لدى مقاتلي النخبة".

وكانت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين اعتبرت في وقت سابق الشهر الجاري، مصادقة "لجنة الأمن القومي في الكنيست" على منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى حلقة جديدة لشرعنة الانتهاكات الجسيمة.

وذكرت هيئة الأسرى ونادي الأسير في بيان مشترك أن "مشروع قانون منع زيارات الصليب الأحمر يهدف لمنح جرائم العدو بحق الأسرى حصانة قانونية وإضافية"، مشيرا إلى أن الاحتلال يصر على تحويل الإجراءات الاستثنائية القمعية بحق الأسرى إلى تشريعات دائمة وممنهجة.

وأضاف البيان أن "تشريع منع الصليب الأحمر يعكس سعي العدو للالتفاف على قرارات محكمته العليا، التي اعتبرت منع الزيارات غير قانوني".