أردوغان: لا سلام في الشرق الأوسط ما دامت إسرائيل تواصل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن تحقيق سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا ما دامت "إسرائيل" تواصل الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية، معتبرًا أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر التوترات والصراعات في المنطقة.

وقال أردوغان، خلال كلمته في قمة رؤساء برلمانات دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في إسطنبول، إن القضية الفلسطينية تقع في صلب الأزمات التي يشهدها الشرق الأوسط، مشددًا على أن استمرار الاحتلال والتوسع الإسرائيلي يقوض أي فرصة لإحلال السلام والاستقرار.

وأضاف أن "إسرائيل" تواصل منذ عقود احتلال الأراضي الفلسطينية، إلى جانب أجزاء من الأراضي اللبنانية والسورية، وترفض الانسحاب منها أو السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، رغم قرارات الأمم المتحدة التي تنص على ذلك.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المجازر التي شهدها العالم مؤخرًا، لا سيما في قطاع غزة ولبنان، خلّفت جروحًا عميقة في ضمير الإنسانية، وألحقت ضررًا كبيرًا بمصداقية المؤسسات الدولية والمنظومة القانونية العالمية.

وأكد أردوغان أن التطورات الراهنة لا يمكن فهمها بالاعتماد على المفاهيم التقليدية، موضحًا أن العالم يشهد مرحلة جديدة تتسم بتصاعد التوتر والفوضى على حساب الاستقرار والنظام الدولي.