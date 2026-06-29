الصليب الأحمر: نقلنا أكثر من 2500 أسير فلسطيني إلى غزة منذ أكتوبر 2023

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، أنها سهّلت نقل أكثر من 2500 أسير فلسطيني أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت اللجنة، في بيان وصل "الرسالة نت"، إنها يسّرت اليوم نقل 13 معتقلًا مفرجًا عنهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما ساهمت في لمّ شملهم مع عائلاتهم وتسهيل التواصل بينهم.

وأكدت اللجنة الدولية أنها لم تتمكن من زيارة المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مجددة دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية للكشف عن مصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بزيارتهم.

وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يلزم بمعاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز ملائمة، وضمان حقهم في التواصل مع عائلاتهم.

وأشارت اللجنة إلى أن آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تترقب أي معلومات عن ذويها المعتقلين، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاعهم الصحية والإنسانية.

وبحسب بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الأسرى في سجون الاحتلال تجاوز 9600 أسير، بينهم نحو 1250 معتقلًا من قطاع غزة تصنفهم سلطات الاحتلال ضمن فئة "المقاتلين غير الشرعيين"، إضافة إلى 90 أسيرة ونحو 350 طفلًا.