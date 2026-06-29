شرطة غزة تضبط 48 ألف حبة مخدرة كانت في طريقها لعصابات مرتبطة بالاحتلال شرق خانيونس

أحبطت شرطة مركز القرارة بمحافظة خان يونس، اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة كانت في طريقها للتسريب عبر عصابات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي شرقي المدينة، وألقت القبض على أحد المتورطين في العملية.

وقال مدير مركز شرطة القرارة، في تصريح صحفي، إن الأجهزة الأمنية تلقت مساء الأحد معلومات استخبارية حول تحركات مشبوهة لأحد الأشخاص في محيط مدينة حمد السكنية، وعلى الفور جرى تكليف قوة شرطية بمتابعة ورصد المشتبه به.

وأوضح أن القوة تمكنت، بعد ساعات من المراقبة الميدانية، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 عامًا، ويُشار إلى اسمه بالأحرف الأولى (ع.ح)، وعُثر بحوزته على 48 ألف حبة مخدرة من نوع "روتانا"، كانت مخبأة بإحكام داخل جالون مياه في محاولة لإخفائها.

وبيّنت التحقيقات الأولية أن الموقوف تسلم الشحنة من شخص آخر كان يستقل دراجة نارية، قدم من المنطقة الشرقية لبلدة القرارة، حيث تنشط عصابات مرتبطة بالاحتلال، قبل أن يفرّ عائدًا إلى المنطقة ذاتها.

وأكدت الشرطة تحويل المتهم والمضبوطات إلى دائرة مكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت قيادة شرطة القرارة على مواصلة جهودها في مكافحة تجارة المخدرات، وملاحقة كل من يحاول تهديد الأمن والسلم المجتمعي أو الإضرار بأبناء الشعب الفلسطيني.