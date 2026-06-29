وصول 13 أسيرًا محررًا من سجون الاحتلال إلى مستشفى شهداء الأقصى

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين، عن 13 أسيرًا من قطاع غزة جرى اعتقالهم خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع.

ووصل الأسرى المفرج عنهم إلى "مستشفى شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط القطاع.

من جانبه قال "الصليب الأحمر" إنه سهّل اليوم الإفراج اليوم عن 13 معتقلًا من السجون الإسرائيلية ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

أسماء الأسرى المحررين الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر طواقم الصليب الأحمر الدولي:

1. حاتم عيد أحمد الخرطي (56 عامًا) – سكان المغراقة – سجن عوفر.

2. طارق جلال محمد مقاط (60 عامًا) – سكان التفاح – سجن عوفر.

3. عادل مصطفى سعيد شعبان (63 عامًا) – سكان بيت لاهيا – سجن عوفر.

4. ماجد صدقي محمود الأستاذ (58 عامًا) – سكان خانيونس – سجن عوفر.

5. جمال شكري محمد أبو شنب (68 عامًا) – سكان دير البلح – سجن عوفر.

6. ربيع عبدالله ربيع علوان (42 عامًا) – سكان جباليا – سجن عوفر.

7. ناصر غالب محمد الحاج أحمد (35 عامًا) – سكان الزيتون – سجن عوفر.

8. محمد عبداللطيف سالم زغرة (62 عامًا) – سكان الشاطئ – سجن عوفر.

9. رمزي محمد عبدالله الحو (45 عامًا) – سكان رفح – سجن عوفر.

10. هايل منذر السيد الحلولي (26 عامًا) – سكان الشجاعية – سجن عوفر.

11. عبدالحافظ يوسف أحمد محرم (63 عامًا) – سكان تل الهوى – سجن عوفر.

12. علاء رجب أحمد دريملي (53 عامًا) – سكان الصبرة – سجن عوفر.

13. إبراهيم رشاد إبراهيم أبو زايد (33 عامًا) – سكان الزوايدة – سجن عوفر.