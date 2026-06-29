الأرجنتين تحقق إنجاز تاريخي في كأس العالم لم يسبقها إليه سوى منتخبين

سطّر منتخب الأرجنتين فصلًا جديدًا في سجله الحافل ببطولات كأس العالم، بعدما أصبح ثالث منتخب في تاريخ البطولة يصل إلى 50 انتصارًا، لينضم إلى قائمة تاريخية لا تضم سوى البرازيل وألمانيا، في إنجاز يعكس مكانته بين عمالقة كرة القدم العالمية.

وجاء هذا الرقم التاريخي بعدما حقق المنتخب الأرجنتيني فوزه الخمسين في نهائيات كأس العالم، رافعًا رصيده إلى 50 انتصارًا من أصل 91 مباراة، ليؤكد حضوره الدائم بين أكثر المنتخبات نجاحًا منذ انطلاق البطولة قبل نحو قرن.

ولا يزال منتخب البرازيل يتربع على قمة القائمة بوصفه الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ كأس العالم، بعدما سجل 76 فوزًا في 114 مباراة، يليه المنتخب الألماني بـ68 انتصارًا في 112 مباراة، فيما أصبحت الأرجنتين ثالث المنتخبات التي تكسر حاجز الخمسين، متقدمة على إيطاليا التي تملك 45 انتصارًا، ثم فرنسا بـ41 فوزًا.

ولا يعكس هذا الإنجاز عدد الانتصارات فحسب، بل يجسد أيضًا استمرارية المنتخب الأرجنتيني في المنافسة على أعلى المستويات عبر أجيال متعاقبة، إذ نجح في ترسيخ حضوره بين القوى الكبرى في تاريخ كأس العالم، إلى جانب كونه أحد أكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

أكثر المنتخبات تحقيقًا للانتصارات في تاريخ كأس العالم:

البرازيل: 76 انتصارًا من 114 مباراة.

ألمانيا: 68 انتصارًا من 112 مباراة.

الأرجنتين: 50 انتصارًا من 91 مباراة.

إيطاليا: 45 انتصارًا من 83 مباراة.

فرنسا: 41 انتصارًا من 83 مباراة.

وبات المنتخب الأرجنتيني على أعتاب تعزيز هذا الرقم مع انطلاق الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، في رحلة قد تمنحه المزيد من الإنجازات، وتدفعه لمواصلة الاقتراب من أصحاب المركزين الأول والثاني في سجل أكثر المنتخبات فوزًا بتاريخ البطولة.