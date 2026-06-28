3 شهداء ومصابون في خروقات إسرائيلية متواصلة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين، بينهم شهيد متأثر بجراحه، وأصيب عدد آخر بينهم طفل، اليوم الأحد، جراء اعتداءات إسرائيلية متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في وقت واصل فيه جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار عبر القصف وإطلاق النار ونسف المباني السكنية.

وأفاد مراسل "الرسالة نت" باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر ، إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السلاطين في بيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، استُشهد المواطن سامح أبو كميل متأثرًا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق استهدف شارع الجلاء، فيما أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال في رأسه بمنطقة القصاصيب شمال بلدة جباليا.

وواصل جيش الاحتلال عمليات التدمير الممنهج، حيث نسف عددًا من المباني السكنية شرق مدينة غزة، كما نفذ عمليات نسف جديدة في شمال القطاع.

وفي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، أطلقت طائرات إسرائيلية مسيرة من طراز "كواد كوبتر" نيرانها باتجاه محيط مدرسة الهاشمية ومنطقة مفترق السنافور، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف الحي.

وفي جنوب القطاع، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة غرب مدينة رفح، فيما تعرضت المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس لقصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية، استهدف أيضًا خيام النازحين ومنازل المواطنين.

أما في المحافظة الوسطى، فقد استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة جنوب مخيم النصيرات، فيما شنت طائرات الاحتلال غارة على "بركس" في شارع الترزي مقابل مصنع العودة بمدينة دير البلح.

وتتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تصاعد عمليات القصف وإطلاق النار واستهداف المدنيين في مختلف أنحاء قطاع غزة.