مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر في كمين جنوب لبنان وسط تكتم عسكري

قُتل جندي إسرائيلي وأصيب آخر من لواء "غولاني"، إثر اشتباك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، في حادثة لا تزال سلطات الاحتلال تفرض عليها رقابة عسكرية مشددة.

وذكرت منصة "حدشوت بزمان"، اليوم الأحد، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن قوة تابعة للواء "غولاني" وقعت في كمين نفذه مقاتلو حزب الله في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة عدد من الجنود.

وأضافت المنصة أن جيش الاحتلال لم يصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يكشف تفاصيل الحادث، في ظل استمرار الرقابة العسكرية على مجريات العملية.

ويأتي هذا الاشتباك في سياق سلسلة من الكمائن والعمليات الأمنية التي استهدفت لواء "غولاني" والفرقة 36 التابعة لجيش الاحتلال في جنوب لبنان خلال شهر يونيو/حزيران الجاري.

ومن أبرز تلك الحوادث، انفجار عبوات ناسفة في بلدات قريبة من نهر الليطاني قبل أيام، ما أدى إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة قائد الفرقة 36 وعدد من الضباط.

وكان جيش الاحتلال قد أقر مؤخرًا بمقتل أكثر من 30 ضابطًا وجنديًا، وإصابة ما يزيد على 1347 آخرين، منذ تجدد وتصاعد المواجهات على الجبهة اللبنانية مطلع مارس/آذار الماضي.