دعوى جنائية في بولندا ضد شركة متفجرات بتهمة المساهمة في تزويد الاحتلال بمواد استخدمت في قصف غزة

تقدمت مؤسسات حقوقية دولية وفلسطينية بدعوى جنائية أمام القضاء البولندي ضد شركة "نيترو-كيم"، أكبر منتج لمادة TNT المتفجرة في بولندا، متهمة إياها بالمساهمة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عبر توريد مواد متفجرة استُخدمت في تصنيع ذخائر وظفت في القصف.

وأعلنت مؤسسة هند رجب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الأوروبي للدعم القانوني، تقديم الدعوى، متهمة الشركة بالتحريض والمساعدة على ارتكاب جرائم دولية من خلال تصدير كميات من مادة TNT انتهى بها المطاف ضمن منظومات تسليح استخدمت في الهجمات على قطاع غزة.

وبحسب ملف الدعوى، واصلت الشركة تزويد الولايات المتحدة بهذه المواد المتفجرة، في وقت تُعد فيه واشنطن أحد أبرز موردي الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يجعل الشركة، وفق مقدمي الدعوى، جزءًا من سلسلة الإمداد المرتبطة باستخدام تلك الذخائر في العمليات العسكرية على غزة.

وانضمت إلى الدعوى مؤسسات حقوقية فلسطينية، إلى جانب ناجين من قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز المسار القانوني والمطالبة بفتح تحقيق جنائي بشأن مدى تورط الشركة في توريد مواد يُشتبه باستخدامها في القصف.

وأكدت الجهات المقدمة للدعوى أن الهدف من التحرك القانوني هو دفع السلطات البولندية إلى التحقيق فيما إذا كانت أنشطة الشركة ترقى إلى مستوى المساهمة في ارتكاب جرائم دولية، استنادًا إلى الأدلة الواردة في الملف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات قانونية تقودها منظمات حقوقية دولية وفلسطينية لملاحقة شركات ومؤسسات يُشتبه في تورطها بتزويد الاحتلال بمواد أو معدات استُخدمت في العمليات العسكرية على قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي وأوروبي، حربه على قطاع غزة، والتي أسفرت عن عشرات آلاف الضحايا، إلى جانب دمار واسع وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وسط اتهامات بارتكاب جرائم إبادة جماعية، رغم المطالبات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية.