هتافات تشييع "هنية".. رسائل شعبية تؤكد تمسك الشارع بالمقاومة

لم تكن الهتافات التي ارتفعت خلال تشييع الشهيد وليد هنية مجرد تعبيرات عاطفية فرضها مشهد الوداع، بل حملت في مضمونها رسائل سياسية وشعبية لافتة، أعادت التأكيد على تمسك شريحة واسعة من الفلسطينيين بخيار المقاومة باعتباره السبيل لمواجهة الاحتلال.

وجاءت هذه الهتافات في توقيت يشهد فيه قطاع غزة حرباً متواصلة، إلى جانب محاولات لإثارة الفوضى وإعادة تشكيل المشهد الداخلي، ما منحها أبعاداً تتجاوز المناسبة نفسها، وفتح الباب أمام تساؤلات بشأن دلالاتها السياسية وانعكاساتها على المشهد الفلسطيني في هذه المرحلة.

وكان مئات المواطنين قد شيّعوا أمس الجمعة، جثمان الشهيد هنية وهو ابن شقيق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية والذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أُصيب بها إثر استهداف إسرائيلي طال محيط المجتمع الإيطالي في حي النصر غرب مدينة غزة.

وردد المشاركون هتافات داعمة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مثل "خيبر خيبر يا يهود 7 أكتوبر سوف يعود"، "يلي بتسأل احنا مين.. احنا كتائب عز الدين"، "نحن كتائب عز الدين.. على الجهاد ماضون".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد مصطفى شاهين أن مشهد التشييع تجاوز كونه مناسبة لتوديع شهيد، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية عميقة، تعكس طبيعة المزاج العام ورسائل الشارع الفلسطيني في هذه المرحلة.

ويقول شاهين لـ "الرسالة نت"، إن جنازات الشهداء في أدبيات حركات التحرر الوطني لا تقتصر على كونها مناسبات اجتماعية أو إنسانية، وإنما تتحول إلى منصات تعبر عن المزاج الشعبي وتجدد الشرعية الوطنية.

ويضيف أن الهتافات التي صدحت دعماً للمقاومة خلال تشييع الشهيد وليد هنية تمثل ما يمكن وصفه بـ"استفتاء شعبي غير مباشر" على خيارات المرحلة.

ويشير إلى أن بعض الدوائر الإسرائيلية راهنت، خلال الأشهر الماضية، على أن الحرب والحصار والتجويع سيؤديان إلى تراجع الحاضنة الشعبية للمقاومة، إلا أن مشهد التشييع – بحسب رأيه – قدم صورة مغايرة، إذ أظهر أن قطاعات واسعة من الفلسطينيين ما تزال تنظر إلى الاحتلال باعتباره أصل الأزمة ومصدر التهديد الرئيسي، وأن ما تعرض له المجتمع من معاناة لم يغير أولوياته الوطنية.

ويعتبر شاهين أن الدلالة السياسية لهذه الهتافات تتجاوز حدود المناسبة نفسها، لأنها تعكس – من وجهة نظره – استمرار الشرعية الشعبية للمقاومة وعدم تحقق الرهان على الفصل بينها وبين بيئتها الاجتماعية، رغم الضغوط العسكرية والإنسانية.

ويضيف أن الحروب الحديثة لا تستهدف البنية التحتية فقط، وإنما تسعى أيضاً إلى التأثير في القناعات السياسية للمجتمعات، إلا أن الهتافات التي شهدها التشييع، بحسب تقديره، تؤكد أن شريحة من الفلسطينيين ما تزال تنظر إلى المقاومة باعتبارها أداة للدفاع الوطني وجزءاً من الهوية السياسية الفلسطينية، وليست مجرد فصيل سياسي.

كما يرى أن المشهد يمثل إعادة تأكيد على ما يصفه بـ"عقد الثقة" بين المقاومة وجمهورها، وإعادة تثبيت لأولويات الصراع في الوعي الشعبي.

وحول توقيت هذه الهتافات، يلفت شاهين إلى أنها جاءت في ظل أجواء تتحدث فيها أطراف مختلفة عن محاولات لإثارة الفوضى داخل قطاع غزة، وهو ما يمنحها – بحسب رأيه – بعداً سياسياً إضافياً.

ويقول إن الرسالة الأولى تتمثل في رفض الانجرار إلى الفوضى أو تحويل الصراع من مواجهة الاحتلال إلى صراع داخلي، بينما تتمثل الرسالة الثانية في إدراك شعبي متزايد بأن نقل بوصلة الاشتباك إلى الداخل الفلسطيني يصب في مصلحة "إسرائيل".

أما الرسالة الثالثة، وفق شاهين، فهي أن الجبهة الداخلية ما تزال تمتلك، قدراً من التماسك يمنع نجاح محاولات التفكيك وإعادة إنتاج الانقسام.

ويخلص شاهين إلى أن مشهد تشييع الشهيد وليد هنية حمل، أبعاداً سياسية تتجاوز الطابع العاطفي، إذ عكس – وفق قراءته – استمرار حضور قضية مقاومة الاحتلال في وعي شريحة من الفلسطينيين، ورسالة بأن الحرب وما رافقها من دمار ومعاناة لم تؤد، حتى الآن، إلى تغيير تعريفهم لأولويات الصراع أو لهوية الطرف الذي يرونه مسؤولاً عن استمرار الأزمة.