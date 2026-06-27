حماس: سياسات القتل والحصار لن تمنح الاحتلال شرعية أو استقرارًا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، أن الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بما تتضمنه من عمليات قتل وتجويع وحصار وتهجير وتدمير ممنهج لمقومات الحياة، تمثل جريمة مستمرة وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

وقالت الحركة، في تصريح وصل "الرسالة نت"، إن مواصلة الاحتلال استهداف المدنيين والبنية التحتية تؤكد أنه "لا يمكن أن يصنع أمنًا أو استقرارًا، بل يفاقم معاناة الشعب الفلسطيني ويزيده تمسكًا بحقوقه الوطنية المشروعة"، وفي مقدمتها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال.

وشددت حماس على أن الشعب الفلسطيني، الذي صمد لعقود في مواجهة الاحتلال، لن تنال منه حرب الإبادة والتجويع، وسيبقى متمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية، مؤكدة أن جميع محاولات كسر إرادته أو فرض الاستسلام عليه ستبوء بالفشل.

وأضافت أن التجارب التاريخية أثبتت أن الاحتلال إلى زوال، وأن إرادة الشعوب الساعية إلى الحرية لا تُقهر، وأن محاولات فرض الوقائع بالقوة أو إخضاع الشعوب بسياسات القتل والحصار لن تمنح الاحتلال شرعية، ولن توفر له الأمن أو الاستقرار.

وأكدت الحركة استمرارها في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، وعلى رأسها وقف العدوان، ورفع الحصار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الحرية وتقرير المصير، والعودة، وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وإنهاء الحصار، ومحاسبة قادة الاحتلال على ما وصفتها بجرائمهم، مؤكدة أن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة.