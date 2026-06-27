مباحث التموين في خانيونس تتلف أكثر من 3 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

أتلفت مباحث التموين في محافظة خان يونس، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، 3 أطنان و400 كيلوغرام من الفواكه والخضروات الفاسدة، بعد ضبطها خلال جولات رقابية نُفذت في الأسواق والمحال التجارية الأسبوع الماضي.

وقالت مباحث التموين، في تصريح صحفي، إن الكميات المضبوطة شملت فواكه وخضروات ومجمدات ومواد غذائية متنوعة، جرى إتلافها بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وظهور علامات فساد واضحة وانبعاث روائح كريهة منها.

وأضافت أنها حررت 39 محضر ضبط وإتلاف بحق المخالفين، وذلك ضمن حملاتها المستمرة لمراقبة سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق وحماية صحة المواطنين.

وأكدت أن عمليات الضبط والإتلاف نُفذت وفق الإجراءات القانونية والصحية المعمول بها، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في تداول المواد الغذائية الفاسدة، ومواصلة الجولات الرقابية لضمان سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق.