اللجنة المشتركة للاجئين تدعو الدول المانحة إلى دعم عاجل ومستدام للأونروا

حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية المتفاقمة التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، داعية الدول المانحة والمؤسسات الدولية إلى الاستمرار في تمويل الوكالة وتوفير دعم مالي عاجل ومستدام لضمان استمرار خدماتها الأساسية.

وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، إن الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا تهدد قدرتها على مواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية وبرامج الطوارئ لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، ولا سيما في قطاع غزة.

وأكدت أن الأونروا تمثل شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على أن استمرار عملها يعد ضرورة إنسانية ملحة في ظل تصاعد الاحتياجات الإنسانية.

ودعت اللجنة الدول المانحة والجهات الإنسانية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على توفير تمويل يضمن عدم تقليص خدمات الوكالة أو توقفها.

وشددت على أن دعم الأونروا لا يقتصر على كونه واجبًا إنسانيًا، بل يمثل التزامًا سياسيًا وأخلاقيًا وقانونيًا تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحذرت اللجنة من أن أي تراجع في تمويل الوكالة ستكون له آثار إنسانية واجتماعية واقتصادية خطيرة على اللاجئين الفلسطينيين، من شأنها أن تزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الراهنة.

وجددت اللجنة المشتركة للاجئين دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة، وضمان استمرارية عمل الأونروا وتعزيز قدرتها على أداء رسالتها الإنسانية إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.