لجنة طوارئ جباليا تحذر من كارثة إنسانية: أزمة عطش خانقة تهدد شمال قطاع غزة

حذّرت لجنة الطوارئ المجتمعية في معسكر جباليا، اليوم الخميس، من تفاقم أزمة المياه في شمال قطاع غزة، مؤكدة أن مناطق واسعة بدأت تشهد حالة "عطش حقيقية" نتيجة توقف آبار المياه عن العمل بسبب نفاد زيت المولدات ومنع الاحتلال إدخاله إلى القطاع.

وقالت اللجنة، في بيان موجه إلى الرأي العام، إن أزمة المياه تتسع بشكل متسارع في أحياء وبلدات شمال غزة، بعدما عجزت المولدات الكهربائية المشغلة للآبار عن مواصلة العمل، ما حرم آلاف السكان من الحصول على المياه.

وأضافت أن الارتفاع الحاد في أسعار زيت المولدات، الذي بلغ نحو ألف دولار للتر الواحد بسبب ندرته، دفع القائمين على تشغيل الآبار إلى استخدام زيوت محروقة سبق استعمالها، الأمر الذي تسبب بأعطال جسيمة في المولدات.

وأوضحت اللجنة أن أحد المولدات الرئيسية التي تغذي منطقة بير النعجة شمال غزة تعرض، الخميس، لاحتراق أجزاء أساسية من مكوناته بسبب استخدام الزيت المحروق، مشيرة إلى أن تكلفة إصلاحه تصل إلى نحو ستة آلاف دولار في ظل انعدام قطع الغيار، فيما يعيش سكان المنطقة منذ خمسة أيام دون مياه.

وأكدت أن الأزمة تتفاقم مع قرب نفاد الكميات المتبقية من الزيوت داخل القطاع، بما في ذلك الزيوت المحروقة، التي ارتفع سعر اللتر منها إلى مئات الشواقل، محذرة من توقف المزيد من المولدات خلال الفترة المقبلة.

وناشدت اللجنة وسائل الإعلام العربية والدولية تسليط الضوء على الأزمة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمنع استخدام المياه وسيلة للضغط والتهجير القسري، ومؤكدة أن استمرار انقطاع المياه، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، ينذر بانتشار الأمراض والأوبئة نتيجة تراجع القدرة على الحفاظ على النظافة الشخصية.

وأشارت إلى أن لجان الطوارئ المجتمعية بذلت جهودًا كبيرة خلال الأشهر الماضية للحفاظ على تشغيل الآبار، بما في ذلك إجراء تجارب باستخدام زيوت نباتية، إلا أنها لم تنجح، بل أسهمت في زيادة الأعطال، مؤكدة أن عشرات المولدات باتت متوقفة بانتظار قطع غيار غير متوفرة، فيما تواجه المولدات العاملة خطر الاحتراق الكامل.

واختتمت اللجنة بيانها بمناشدة أحرار العالم التحرك الفوري لإيصال الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل آبار المياه، محذرة من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى وفيات ناجمة عن العطش وانتشار الأمراض في شمال قطاع غزة.