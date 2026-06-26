لهذه الأسباب يقلص جيش الاحتلال قواته في لبنان!

زعمت إذاعة جيش الاحتلال، سحب عدد من الألوية المقاتلة من جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل، ضمن خطة لـ"رفع الجاهزية" والتدريب، رغم استمرار احتلال الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبية ومواصلة هجماته.

وقالت الإذاعة إن الجيش بدأ تقليص قواته في جنوب لبنان وسحب بعض الألوية المقاتلة إلى داخل إسرائيل.

كما نقلت عن مراسلها العسكري دورون كادوش، أن الخطوة تأتي ضمن خطة واسعة لتقليص حجم القوات المقاتلة المنتشرة في مختلف جبهات القتال.

وأضافت أن الخطة تقضي بإبقاء عدد من الألوية في مرحلة "رفع الجاهزية" والتدريب، على حساب حجم القوات المنتشرة ميدانيا في الشمال والجنوب، على أن تستخدم لاحقا قوة احتياط تابعة لهيئة الأركان.

وذكرت الإذاعة أنه سيجري قريبا تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وتلك العاملة في لبنان، بحيث تنتقل بعض الألوية إلى الجبهة الشمالية، فيما تتوجه أخرى إلى الجنوب.

ولفتت إلى أن كل لواء سيقضي نحو شهر في مرحلة رفع الجاهزية والتدريب بعيدا عن النشاط العملياتي، رغم استمرار الجيش الإسرائيلي في الاحتفاظ بقوات داخل مواقع عدة في جنوب لبنان بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

يتزامن ذلك مع تراجع وتيرة الهجمات الإسرائيلية وسط تقارير عن ضغوط أمريكية على إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان، دعما للمفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران في سويسرا.