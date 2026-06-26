"آفي ديختر" يخرج بفيديو يطالب سكان قطاع غزة بالمشاركة في حراك 26 يونيو

خرج وزير الزراعة (الإسرائيلي) آفي ديختر بفيديو يطالب فيه سكان قطاع غزة بالمشاركة في حراك 26 يونيو والانتفاض في وجه المقاومة.

تصريحات آفي ديختر والتي أظهرت بما لا يدع مجالاً للشك في أن “إسرائيل” تقف خلف الحراك منذ البداية وبتنفيذ من قبل أشخاص يحملون الهوية الفلسطينية في الخارج.

وقال ديختر في الفيديو: “إلى متى ستبقون يا أهالي قطاع غزة تحت رحمة حماس؟، كل العرب تخلوا عنكم”.

تصريحات ديختر جاءت بعد أيام من دعوة وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مواطني قطاع غزة للمشاركة في حراك الفتنة الذي دعا له أعضاء شبكة أفيخاي، وبذلك كشف سموتريتش المحرك الأساسي والداعم الرئيس للحراك.

وقال سموتريتش في تصريحات متلفزة: “أدعو سكان غزة للتظاهر والانتفاض في وجه حماس.. سنصعد الضغط العسكري والاقتصادي لإنهاء حماس في غزة”.