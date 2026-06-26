دعوات مشبوهة لتفكيك النسيج الاجتماعي تخدم أجندات الاحتلال

​في وقت يتعرض فيه قطاع غزة لعدوان عسكري (إسرائيلي) غير مسبوق، أثار الإعلان عن دعوات تطلق على نفسها "حراك 26 يونيو" للتظاهر داخل القطاع موجة واسعة من الرفض والاستنكار على المستويات السياسية، والأكاديمية، والعشائرية كافة.

وأجمعت القوى والفعاليات الفلسطينية على أن توقيت هذا الحراك وأهدافه ومصادره تضع أمامه علامات استفهام كبرى، مؤكدين أن المستفيد الوحيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لتفكيك الجبهة الداخلية بعد عجز آلياته العسكرية عن كسر الحاضنة الشعبية للمقاومة.

​وعبر قراءة مستفيضة للمواقف، يتضح أن الحرب (الإسرائيلية) لا تقتصر على القصف الدموي والتدمير، بل تشمل حربًا نفسية وإعلامية شرسة تستهدف السلم الأهلي والتكافل المجتمعي، ومحاولة تحويل الأنظار عن المسؤول الأول والمباشر عن الكارثة الإنسانية في القطاع، وهو الاحتلال.

​إجماع على نبذ الفتنة

​في إطار تعزيز السلم الأهلي، أعلنت عائلات ومخاتير ووجهاء وعشائر قطاع غزة موقفاً حاسماً برفض المشاركة في هذا الحراك، مؤكدين لجم أي محاولة لإثارة الفوضى.

​وفي هذا السياق، أكد رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، علاء الدين العكلوك، أن هناك إجماعاً عشائرياً مطلقاً على رفض هذا الحراك ونبذه، مشدداً على أن بوصلة المعاناة يجب أن تتوجه بالكامل نحو الاحتلال باعتباره المتسبب الأساسي في مأساة الشعب الفلسطيني.

​وأضاف العكلوك: "هذا الحراك لا يخدم المصلحة الوطنية بأي شكل من الأشكال، وقد شددت العشائر على أبنائها بعدم الانخراط أو المشاركة فيه. إن الجهة الراعية للحراك ليست شخصية وطنية معروفة أو ذات مرجعية واضحة يمكن السير خلفها، وإذا كان هناك من حراك، فيجب أن يكون موجهاً حصراً ضد الاحتلال".

توظيف (إسرائيلي) وأجندات خارجية

وفي قراءة لطبيعة الواقع الميداني، يرى الكاتب والمحلل السياسي، ذو الفقار سويرجو، أنه من الطبيعي جداً أن تتصاعد أصوات الغضب والمعاناة في ظل حجم الضغط الإنساني الهائل الذي يعيشه شعبنا، لكن "غير الطبيعي" هو توقيت هذه الدعوات للخروج في ظل انعدام القدرة أو وجود جهة وطنية تنظم هذا الحراك وتحميه.

وأضاف سويرجو: "إذا كان هدف الحراك هو إسقاط الحركة الحاكمة بغزة، فالجميع يدرك أنها لم تعد تمارس دور حكومة أو سيطرة منظمة بالمعنى التقليدي بفعل القصف التدميري. الواقع الحالي لا يتيح للناس القدرة على إحداث تغيير داخلي، ويبقى الأمل معلقاً على التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات لوقف حرب الإبادة".

​من جانبه، أوضح الباحث والمحلل السياسي، محمد أبو قمر، أن وسائل الإعلام (الإسرائيلية) تلقفت هذه الدعوات وبدأت تروج لها بشكل مكثف وتعول عليها، مشيراً إلى أن "كل ما يتبناه الاحتلال ويحتفي به يُنظر إليه وطنياً على أنه مشبوه".

​ولفت أبو قمر إلى أن هذه الدعوات انطلقت أساساً من خارج قطاع غزة، ومن يهمه أمر القطاع ومعاناة أهله يجب أن يكون بينهم ومعهم في الميدان.

وتابع قائلاً: "يسعى الاحتلال منذ بداية الحرب إلى تحريك الشارع ضد فصائل المقاومة بشتى السبل. واليوم، تحاول العائلات حماية أبنائها من الانخراط في هذه المخططات. كما أنه من المستبعد ظهور أي عناصر أمنية بغزة لضبط الشارع في حال خروج مظاهرات خشية استهدافها من طيران الاحتلال، وبناءً على ذلك، فإن المراهنة الأساسية والتعويل الأكبر يقعان على الحالة العشائرية والوعي العائلي لضبط الأبناء وإفشال الفتنة".

​ بذور اقتتال داخلي وقفزة في الظلام

​وفي قراءة تحليلية أعمق لمخاطر الحراك، وجه الكاتب والأكاديمي الدكتور أيوب عثمان، نصيحة تحذيرية مباشرة ومطولة للقائمين على الحراك، داعياً إياهم للتراجع الفوري، واصفاً الحراك بأنه "بذور اقتتال وانقسام لن ينتج عنها سوى الضحايا والانكسار"، في وقت تمثل فيه مقاومة الاحتلال الأولوية والشرف المطلق.

​وتساءل في مقال له مستنكراً: "كيف يمكننا أن نفهم مقاصد الاحتلال من دعمه لهذا الحراك والتهيئة له؟ ألا يخشى المنادون به من اختلاط الحابل بالنابل في فخ يجيد الاحتلال تدبيره ليكون الرابح الأكبر عبر سياسة 'فخار يكسر بعضه'، حيث يمكن لمسيراته قصف الأطراف الفلسطينية المتضادة دون أن يخسر شيئاً؟".

​كما انتقد د. عثمان الشعارات المرفوعة للحراك مثل "تحقيق حق تقرير المصير"، موضحاً:

​"حق تقرير المصير ليس شعاراً يُرفع في مواجهة ابن الوطن واستعدائه، بل هو فعل تحرري ومجابهة مباشرة ضد الاحتلال الجاثم على الرقاب. هذا الحراك يمثل قفزة إلى قعر العتمة، وكان الأولى بأصحابه التفكير في كوارث 'اتفاقية أوسلو' التي كفت يد شعبنا عن المقاومة وألغت الكفاح المسلح، وأدت لتنازلات قادت لقطار التطبيع العربي".

​واختتم د. عثمان حديثه مؤكداً أن التنادي لرحيل حماس كبديل عن العمل الجماعي لرحيل الاحتلال، يضع علامات شبهة كثيرة على مقاصد الحراك والجهات المحركة له.

​الخلاصة: الوعي المجتمعي صمام الأمان تؤكد المعطيات والمواقف الصادرة من قلب قطاع غزة أن محاولات توظيف المعاناة الإنسانية والأوضاع المعيشية القاسية لخدمة أجندات سياسية أو أمنية مشبوهة، ستصطدم بجدار صلب من الوعي المجتمعي والالتفاف حول الثوابت الوطنية.

​إن الفصل التام بين المطالب الإنسانية المشروعة لأهالي القطاع المحاصر وبين محاولات استغلالها لإثارة الفوضى، يمثل اليوم الركيزة الأساسية لحماية الجبهة الداخلية، وتفويت الفرصة على الاحتلال الذي يسعى لتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني بعد أن فشل في تفكيك إرادته العسكرية والسياسية.