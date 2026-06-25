الصحة بغزة: شهيدان و15 مصابًا خلال 24 ساعة وحصيلة العدوان ترتفع إلى 73,043 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، وصول شهيدين و15 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب الظروف الميدانية.

وأوضحت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بلغت 1,031 شهيدًا، و3,309 مصابين، إضافة إلى انتشال 785 شهيدًا.

وأشارت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,043 شهيدًا و173,417 مصابًا.