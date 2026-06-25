جماهير البوسنة والهرسك تنتفض لفلسطين داخل وخارج ملاعب كأس العالم

تحولت جماهير البوسنة والهرسك إلى واحدة من أبرز الجماهير الحاضرة في كأس العالم 2026، ليس فقط بسبب الدعم الكبير لمنتخب بلادها، بل أيضاً بسبب الهتافات المتكررة المؤيدة لفلسطين التي رافقت ظهورها في عدد من المدن الأمريكية والكندية المستضيفة للبطولة.

وخلال الأيام الماضية، انتشرت مقاطع مصورة أظهرت آلاف المشجعين البوسنيين وهم يرددون هتافات “فلسطين.. فلسطين” و”الحرية لفلسطين” أثناء مسيراتهم الجماهيرية نحو الملاعب، كما تكررت المشاهد في محيط بعض المباريات التي خاضها المنتخب البوسني ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ورصدت وسائل إعلام ومنصات متخصصة في متابعة قضايا فلسطين مشاهد مماثلة في تورونتو وسياتل ولوس أنجلوس، حيث رفع المشجعون شعارات مؤيدة للفلسطينيين ورددوا هتافات تضامن قبل انطلاق المباريات، في لقطات لاقت انتشاراً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتحمل هذه المواقف دلالات خاصة لدى شريحة واسعة من الجماهير البوسنية، إذ يستحضر كثيرون تجربة الحرب التي عاشتها البلاد خلال تسعينيات القرن الماضي وما رافقها من مآسٍ إنسانية، وهو ما جعل قضية فلسطين تحظى بحضور لافت داخل الأوساط الشعبية والرياضية في البوسنة والهرسك على مدار السنوات الماضية.

ولم تقتصر المشاهد على مدرجات المباريات، بل سبقتها مسيرات جماهيرية ضخمة في شوارع المدن المستضيفة، حيث ظهر آلاف المشجعين مرتدين ألوان منتخب بلادهم وهم يهتفون لفلسطين في مشاهد خطفت الأنظار وتصدرت منصات التواصل خلال البطولة.

وجاءت هذه الهتافات بالتزامن مع المشاركة التاريخية الثانية للبوسنة والهرسك في كأس العالم، حيث نجح المنتخب في بلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه بعد فوزه على قطر بنتيجة 3-1 واحتلاله المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وبينما يواصل المنتخب البوسني رحلته في البطولة، تبدو جماهيره مصممة على إيصال رسائلها السياسية والإنسانية بالتوازي مع دعم الفريق، لتصبح الهتافات المؤيدة لفلسطين واحدة من أبرز المشاهد الجماهيرية التي رافقت مشاركته في مونديال 2026