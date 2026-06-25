بيلينغهام يحرج الفيفا في اختيار جائزة الأفضل

أثار نجم المنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام جدلاً واسعاً بعد تعادل منتخب بلاده مع غانا دون أهداف في كأس العالم 2026، ليس بسبب أدائه في المباراة، بل بسبب تصريحاته الصريحة عقب حصوله على جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وفاجأ بيلينغهام المتابعين عندما اعترف علناً بأنه لا يستحق الجائزة التي مُنحت له بعد صافرة النهاية، مؤكداً أن أحد لاعبي المنتخب الغاني كان الأجدر بها نظير المستوى الذي قدمه خلال المباراة.

وقال لاعب ريال مدريد في تصريحات تلفزيونية: “بصراحة لا أعتقد أنني استحق الجائزة، لم أتمكن حتى من الدخول في أجواء المباراة بالشكل الذي أردته، وأعتقد أن الجائزة كان يجب أن تذهب إلى أحد لاعبي غانا”.

وجاءت تصريحات بيلينغهام لتسلط الضوء مجدداً على الجدل المزمن المحيط بجائزة أفضل لاعب في المباراة خلال بطولات كأس العالم، إذ يرى كثيرون أن آلية التصويت الجماهيري تمنح الأفضلية للنجوم الأكثر شهرة وانتشاراً على حساب اللاعبين الذين يتركون التأثير الأكبر داخل المستطيل الأخضر.

وتحوّل حديث اللاعب الإنجليزي سريعاً إلى مادة للنقاش عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثير من المشجعين بصراحته واعتبروها اعترافاً نادراً من نجم عالمي، فيما رأى آخرون أن تصريحاته كشفت خللاً في طريقة اختيار الفائزين بالجائزة.

وكان المنتخب الغاني قد نجح في فرض التعادل على إنجلترا بفضل أداء دفاعي منظم وانضباط تكتيكي كبير، الأمر الذي جعل عدداً من المراقبين يرشحون أكثر من لاعب من صفوف “النجوم السوداء” لنيل الجائزة الفردية.

وتُمنح جائزة أفضل لاعب في المباراة عبر تصويت جماهيري إلكتروني ترعاه الشركة الراعية للجائزة، وهو نظام تعرض خلال السنوات الماضية لانتقادات متكررة بدعوى تأثره بشعبية اللاعبين وحجم حضورهم الإعلامي، أكثر من تأثره بما يقدمونه فعلياً داخل المباراة.

وبينما غادر بيلينغهام المقابلة محاولاً تحويل الأضواء نحو منافسيه، وجد الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه في مواجهة موجة جديدة من التساؤلات حول مدى عدالة إحدى أبرز الجوائز الفردية التي تُمنح خلال مباريات كأس العالم.