التجمع الوطني للعشائر في غزة يرفض دعوات التحريض ضد المقاومة

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة رفضه الدعوات التي قال إنها تستهدف التحريض ضد فصائل المقاومة، مؤكدًا تمسكه بالحفاظ على الجبهة الداخلية والسلم الأهلي، وداعيًا إلى توحيد الجهود في مواجهة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال التجمع، في بيان صدر اليوم، إن بعض الجهات تدعو إلى حراك ضد المقاومة، واعتبر أن هذه التحركات تهدف إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، مشيدًا في الوقت ذاته بمواقف العشائر والعائلات التي أعلنت مقاطعتها لهذه الدعوات.

وأضاف أن أي تحركات لا تحظى بدعم العشائر والعائلات الفلسطينية سيكون مصيرها الفشل، داعيًا الجهات المختصة إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة محاولات نشر الفوضى والحفاظ على الأمن المجتمعي.

وأكد البيان أن مقاومة الاحتلال "حق أصيل" للشعب الفلسطيني تكفله الشرائع والقوانين الدولية، مشددًا على أن عناصر المقاومة هم جزء من النسيج المجتمعي الفلسطيني، وأن العشائر لن تتخلى عنهم أو تسمح باستهدافهم.

ودعا التجمع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج إلى توحيد الجهود من أجل فضح ما وصفه بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق قطاع غزة، كما ناشد الشعوب العربية والإسلامية دعم الفلسطينيين والعمل على رفع الحصار وإنهاء معاناة المدنيين.

واختتم التجمع بيانه بالتأكيد على التمسك بالوحدة الوطنية، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز صمود الفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة.