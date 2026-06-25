الحرس الثوري الإيراني: أي مسار ملاحي في مضيق هرمز دون تنسيق مع طهران "غير مقبول"

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، أن الإعلان عن أي مسار جديد لشحن السفن في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران "غير مقبول"، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة تنطوي على مخاطر كبيرة على سلامة الملاحة.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن المسار الوحيد المسموح لعبور السفن في مضيق هرمز هو المسار الذي أعلنته السلطات الإيرانية، مشددًا على أن جميع السفن مطالبة بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات البحرية الإيرانية أثناء عبورها المضيق.

وأضاف أن أي حركة ملاحة خارج المسارات المعتمدة تُعد "خطيرة للغاية ومحظورة"، مؤكدًا أن القوات البحرية الإيرانية ستتعامل مع أي مخالفة وفق الإجراءات المعمول بها.

وتأتي هذه التصريحات عقب الإعلان عن ممر بحري جديد في مضيق هرمز، في وقت لا تزال فيه ترتيبات الملاحة في المضيق تشهد حالة من التوتر والتجاذب بين إيران والأطراف الدولية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للممر الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية