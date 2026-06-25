سموتريتش يعلن الاستيلاء على 465 دونماً شمال رام الله لتوسيع مستوطنة

أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، تصنيف 465 دونماً من الأراضي الفلسطينية في بلدة سنجل شمال رام الله كـ"أراضي دولة"، تمهيداً لتوسيع مستوطنة "جفعات هروئيه" المقامة في المنطقة.

وقال سموتريتش في منشور عبر منصة "إكس" إن القرار يهدف إلى توسيع المستوطنة وتعزيز البناء الاستيطاني، مؤكداً استمرار ما وصفه بفرض "السيادة الفعلية" على الأرض.

وزعم الوزير الإسرائيلي أن الخطوة تسهم في تعزيز أمن الإسرائيليين، مؤكداً تمسكه بمنع إقامة دولة فلسطينية.

ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد غير مسبوق للمشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، بعدما أقرت الحكومة الإسرائيلية في شباط/فبراير الماضي آلية تسمح بتسجيل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية باعتبارها "أملاك دولة"، للمرة الأولى منذ عام 1967.