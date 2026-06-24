حازم قاسم: أكدنا جاهزيتنا لتسليم إدارة غزة وندعو للإسراع بإدخال اللجنة الوطنية

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن ملف الإسراع في إدخال اللجنة الوطنية لإدارة غزة إلى القطاع ومباشرة مهامها كان في صلب الحوارات الأخيرة التي جرت في العاصمة المصرية.

وأوضح قاسم في تصريح وصل "الرسالة نت" أن الحركة جددت خلال اللقاءات تأكيد جاهزيتها الكاملة لتسليم اللجنة الوطنية جميع ملفات الحكم والإدارة في قطاع غزة، بما في ذلك الملف الأمني، والعمل بكل الإمكانات المتاحة لإنجاح مهامها وتمكينها من أداء مسؤولياتها.

وأضاف أن استمرار تأخر دخول اللجنة إلى القطاع، رغم مرور أشهر على تشكيلها، يثير تساؤلات جدية، معتبراً أنه من غير المنطقي أن يعجز مجلس السلام عن إدخال اللجنة الوطنية طوال هذه الفترة، الأمر الذي يجعل قراراته رهينة للمواقف الإسرائيلية.

وأعرب قاسم عن أمله في أن تفضي جهود الوسطاء إلى تمكين اللجنة الوطنية من الوصول إلى قطاع غزة في أقرب وقت، بما يفتح الباب أمام ترتيب الأوضاع الداخلية وإطلاق عملية إغاثة حقيقية تسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.

وأكد أن تمكين اللجنة من مباشرة عملها يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الملفات الإنسانية والخدمية الملحة، وتعزيز الجهود الرامية إلى دعم صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.