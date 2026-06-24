فوز تاريخي للفلسطينية عبير قواس بمقعد في مجلس شيوخ ولاية نيويورك

سجلت الساحة السياسية في ولاية نيويورك تحولاً بارزاً بفوز المرشحة الأمريكية من أصل فلسطيني، عبير قواس، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن منطقة كوينز. وتعد قواس بهذا الفوز أول امرأة مسلمة وفلسطينية تنجح في الوصول إلى هذا المنصب الرفيع في تاريخ الولاية، مما يمثل علامة فارقة في تمثيل الجاليات العربية والمسلمة داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية.
واعتمدت قواس في حملتها الانتخابية على برنامج سياسي يتبنى مبادئ الاشتراكية الديمقراطية، حيث ركزت بشكل أساسي على قضايا إصلاح قوانين الهجرة وتحسين القدرة الشرائية لسكان نيويورك في ظل أزمة تكاليف المعيشة المتصاعدة. كما برز موقفها بوضوح في المطالبة بإنهاء الدعم المالي والعسكري لما وصفته بحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، مما أكسبها تأييداً واسعاً في الأوساط التقدمية.
وقد حظيت المرشحة الفلسطينية بدعم سياسي قوي من قبل زهران ممداني، وهو ما ساهم في تعزيز حضورها الانتخابي وقدرتها على حشد الناخبين في منطقة كوينز الحيوية. ويأتي هذا النجاح ضمن موجة صعود للمرشحين الذين يتبنون أجندات اشتراكية تقدمية تسعى لإعادة صياغة أولويات الحزب الديمقراطي وتوجيهه نحو سياسات أكثر عدالة تجاه القضايا المحلية والدولية.
وعلى الصعيد الميداني والقانوني، قادت قواس بالتعاون مع ممداني حملة واسعة تحت شعار «ليس على نفقتنا!» (Not On Our Dime!)، وهي مبادرة تهدف إلى سد الثغرات القانونية التي تسمح بتمويل الاستيطان. وتسعى هذه الحملة إلى منع المنظمات غير الربحية المسجلة في ولاية نيويورك من إرسال تبرعات أو دعم مالي للأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتهدف المبادرة القانونية التي تتبناها قواس إلى إجراء تعديلات جوهرية في قوانين المنظمات غير الربحية داخل الولاية، لضمان عدم تورط المؤسسات المحلية في تمويل ممارسات تخالف القانون الدولي. ويؤكد هذا التحرك الإصرار على تحويل الوعي السياسي تجاه القضية الفلسطينية إلى إجراءات تشريعية ملموسة تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من التوسع الاستيطاني.