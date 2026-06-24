مستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم بالضفة والقدس.. إصابات وتخريب واسع للممتلكات

أصيب أربعة مواطنين بجروح ورضوض وحالات اختناق، يوم الأربعاء، جراء هجوم عنيف شنه مستوطنون مسلّحون على مساكن المواطنين في بلدة يطا جنوبي الخليل، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس.

وأفاد الناشط في لجان المقاومة الشعبية وجدار الاستيطان أسامة مخامرة، بأن مستوطنين مدججين بالسلاح هاجموا منازل المواطنين وأراضيهم في منطقتي "واد الرخيم" و"خلة الحمص" جنوب يطا.

وأكد إصابة أربعة مواطنين بجروح وكدمات وحالات اختناق جراء رشهم بغاز الفلفل، نُقلوا على إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

وأضاف مخامرة أن المستوطنين أقدموا على اقتلاع وتكسير نحو 60 شجرة، منها 40 شجرة زيتون و20 شجرة حرجية تعود ملكيتها للمواطن جبريل رومي، كما أغلقوا الطريق الرابط بين خلة الحمص وواد الرخيم لمنع تنقل الأهالي.

وفي نابلس، هاجم مستوطنون، اليوم، منازل المواطنين في قرية بورين واعتدوا على أحد المواطنين وأبنائه، إلى جانب تحطيم مركبتين.

وأفاد رئيس مجلس قروي بورين إبراهيم عمران، بأن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" هاجموا منزل المواطن هشام زبن في منطقة سهل القرية خلال ساعات متأخرة من الليلة الماضية، وقاموا بتحطيم مركبتين داخل ساحة المنزل.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا صباح اليوم على المواطن أيمن عطالله صوفان وأبنائه أثناء خروجهم من منزلهم، بغاز الفلفل، ما أدى إلى إصابتهم، حيث جرى نقلهم إلى مركز طوارئ ابن سينا في بلدة حوارة.

وفي سياق متصل، اقتحمت مجموعة أخرى من المستوطنين فجر اليوم منطقة "سدة الثعلة" بمسافر يطا، ونفذت أعمال تفتيش استفزازية داخل مساكن المواطنين والكهوف التي يقطنونها.

وحاولت جماعات المستوطنين سرقة مواشي المواطنين قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبروهم على التراجع.

كما أقدم مستوطنون في منطقة أخرى بمسافر يطا على تكسير وتخريب عدد من أشجار الزيتون المعمرة، وإغلاق طريق حيوي يربط التجمعات السكانية ببعضها.

وفي بلدة السموع شرقاً، اقتحم مستوطنون خربة "الخرابة" وتعمدوا إطلاق مواشيهم ورعيها بين مساكن الأهالي وفي أراضيهم الزراعية لإتلاف المحاصيل.

ووجه المستوطنون الشتائم والألفاظ النابية للسكان واعتدوا عليهم لفظياً تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليوم،، بلدة مخماس، شمال شرق المدينة.

وذكرت محافظة القدس، أن عدداً من المستوطنين اقتحموا البلدة، دون أن يبلغ عن مواجهات، أو إصابات.

وتشهد الضفة والقدس تصاعذًا خطيرًا في اعتداءات المستوطنين، بحماية مباشرة من جيش الاحتلال، وتتخطى هذه الاعتداءات 1500 اعتداء شهري.