استشهاد مواطن وغارات إسرائيلية متواصلة على غزة

استُشهد فجر الأربعاء مواطن متأثرًا بجراح أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما واصلت قوات الاحتلال قصفها وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل "الرسالة نت" باستشهاد المواطن آدم أبو حدايد متأثرًا بإصابته التي تعرض لها مساء الثلاثاء إثر قصف إسرائيلي قرب شارع 5 بمواصي خانيونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال مخيمًا لإيواء النازحين في حي الشيخ عجلين جنوب غربي المدينة، ما أدى إلى تدمير عدد من الخيام وتشريد عشرات العائلات التي كانت تقطن المكان.

وأكد مراسلنا أن القصف ألحق أضرارًا واسعة بمخيم الإيواء، تاركًا عشرات الأسر بلا مأوى في ظل الظروف الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها القطاع.

وفي سياق متصل، شنّت طائرات الاحتلال غارة جوية في محيط محطة الخزندار قرب منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة، كما استهدفت غارة أخرى حي التفاح شمال شرقي المدينة، وقصفت أرضًا بمحيط مدرسة شهداء غزة في الحي ذاته.

وفي شمال القطاع، توغلت آليات الاحتلال بشكل محدود في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، وحاصرت عددًا من العائلات النازحة داخل خيامها.

أما جنوبًا، فقد واصلت قوات الاحتلال إطلاق النار من آلياتها العسكرية شمال شرقي خانيونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية في منطقة السطر الشرقي شمال المدينة.