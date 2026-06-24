الرئيس البرازيلي يسخر من نيمار: أول لاعب في العالم يعمل عن بُعد

أثار الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا موجة واسعة من التفاعل بعد تعليق ساخر أطلقه بحق نجم المنتخب البرازيلي نيمار، في ظل غياب الأخير عن مباريات منتخب بلاده في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وخلال فعالية عامة في مدينة بيلو هوريزونتي، ردّ لولا على ذكر اسم نيمار بتعليق أثار ضحك الحضور، قائلاً إن مهاجم البرازيل أصبح “أول لاعب في العالم يعمل عن بُعد”، في إشارة إلى ابتعاده عن الملاعب ومتابعته المنتخب من خارج المستطيل الأخضر.

وجاءت تصريحات الرئيس البرازيلي في وقت يترقب فيه الشارع الرياضي عودة نيمار إلى صفوف “السيليساو”، بعدما حرمته الإصابة من المشاركة في المباريات الأولى للمنتخب خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وسرعان ما انتشر مقطع التصريح على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث انقسمت ردود الفعل بين من اعتبره تعليقًا طريفًا يعكس حالة الإحباط من الغيابات المتكررة للنجم البرازيلي، وبين من رأى أن اللاعب يتعرض لانتقادات متواصلة رغم معاناته من الإصابة.

ويُعد نيمار أحد أبرز نجوم الكرة البرازيلية في العقد الأخير، إذ يحمل سجلاً حافلاً مع المنتخب الوطني، ويتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للبرازيل، غير أن مسيرته الدولية شهدت في السنوات الأخيرة سلسلة من الإصابات التي أثرت على استمراريته مع المنتخب.

ورغم غيابه الحالي، لا تزال الجماهير البرازيلية تأمل في استعادة خدمات قائدها الهجومي خلال الأدوار المقبلة من كأس العالم، خاصة مع حاجة المنتخب إلى خبرته في المراحل الحاسمة من البطولة.

وتحولت عبارة “العمل عن بُعد” إلى واحدة من أكثر العبارات تداولاً في وسائل الإعلام البرازيلية خلال الأيام الماضية، لتضيف فصلاً جديداً إلى الجدل المستمر حول وضع نيمار ومستقبله مع منتخب بلاده.