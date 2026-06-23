نعيم قاسم: لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية

صرّح الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، بأن وقف إطلاق النار يجب أن يكون مقدمة لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية ضمن جدول زمني واضح ومحدد، مؤكداً أنه “لا خيار أمام إسرائيل سوى الانسحاب”، وأنه لا يمكنها الاحتفاظ بأي جزء من الأراضي اللبنانية تحت أي ذريعة.

وشدد قاسم على ضرورة وقف جميع أشكال العدوان الإسرائيلي براً وبحراً وجواً، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق المعنية، مؤكداً أن حزب الله يتعاون مع الجيش اللبناني إلى أقصى الحدود ضمن إطار الأمن المتبادل، وأن التفاهمات الداخلية اللبنانية شأن سيادي لا يحق لإسرائيل التدخل فيه.

كما وجّه قاسم رسالة إلى السلطات اللبنانية دعا فيها إلى الاستفادة من قدرات المقاومة وإمكاناتها، مؤكداً استعداد حزب الله للتعاون في هذا الإطار بما يخدم المصلحة الوطنية اللبنانية.