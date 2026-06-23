دعوات للرباط في الأقصى عقب اقتحامات جديدة للمستوطنين

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وسط حماية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الاقتحامات المتكررة التي تستهدف المسجد.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية كاملة من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة داخل محيط المسجد وساحاته.

وفي المقابل، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، من خلال التضييق على الحواجز، وإبعاد عدد من المواطنين عنه، إضافة إلى احتجاز هويات المصلين عند البوابات الخارجية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الدعوات المقدسية ودعوات فلسطينيي الداخل إلى تكثيف الرباط والحضور في المسجد الأقصى، لتعزيز الوجود الفلسطيني في باحاته والتصدي لمخططات المستوطنين الرامية إلى تغيير الواقع التاريخي والديني القائم فيه.