شاهد: كيف تشكّلت مليشيات الاحتلال بغزة؟

كشفت قناة "الجزيرة" في تقرير استقصائي استند إلى معلومات وصور وشهادات حصرية، تفاصيل نشأة وتوسع جماعات مسلحة داخل قطاع غزة تنشط في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، موضحةً آليات استقطاب عناصرها وطبيعة الأدوار التي تؤديها خلال الحرب.

ووفق التقرير، فإن عدداً من الأشخاص الذين التحقوا بهذه الجماعات اعتقدوا في البداية أنهم يتوجهون إلى فرص عمل أو للحصول على مساعدات إنسانية عبر إعلانات استقطاب، قبل أن يكتشفوا لاحقاً حقيقة النشاط الذي جرى إشراكهم فيه.

ونقلت "الجزيرة" عن مصدر في وزارة الداخلية بغزة وعن عنصرين سابقين في تلك الجماعات، أن عمليات الاستقطاب تمت بوسائل تضليل وخداع، حيث وصف أحدهم التجربة بأنها "خدعة كاملة"، معبّراً عن صدمته بعد اكتشاف طبيعة العمل على الأرض.



وأشار التقرير إلى أن البدايات الأولى لهذه الجماعات تعود إلى مدينة رفح جنوبي قطاع غزة عقب اجتياحها في مايو/أيار 2024، حيث انحصر نشاطها بدايةً في الاستيلاء على شاحنات المساعدات المتجهة للسكان، قبل أن تتوسع مهامها تدريجياً.

وفي يوليو/تموز من العام ذاته، برزت مجموعة مرتبطة بالعميل ياسر أبو شباب، قبل أن تنتقل قيادتها إلى شخصيات أخرى بعد مقتله في ديسمبر/كانون الأول 2025، بحسب التقرير.

وأوضح أن هذه الجماعات تمددت لاحقاً إلى مناطق مختلفة من القطاع، بما يشمل خان يونس والمنطقة الوسطى ومدينة غزة وشمال القطاع، تحت إشراف قيادات متعددة.

وبحسب المعلومات التي أوردتها "الجزيرة"، أصبحت تلك المجموعات منتشرة في مختلف المناطق الواقعة ضمن ما يعرف بـ"الخط الأصفر" الخاضع لسيطرة الاحتلال، وتمركزت داخل مدارس ومبانٍ مدنية، وفق صور ووثائق حصلت عليها القناة.

ونقل التقرير عن أحد العناصر السابقين قوله إنه شعر بعد أيام قليلة من انضمامه بأنه "داخل سجن"، مؤكداً أن الوعود التي تلقاها في البداية سرعان ما تبددت

ووفق الشهادات، فإن عمل هذه الجماعات كان يجري ضمن منظومة مرتبطة بجيش الاحتلال خلال تنفيذ مهام ميدانية داخل قطاع غزة، فيما تلقى بعض عناصرها تدريبات على اللغة العبرية لتسهيل التواصل أثناء العمليات.

وأشار التقرير إلى أن نشاط هذه المجموعات تطور من مهام مرتبطة بالمساعدات والحواجز إلى تنفيذ مهام ميدانية وأمنية أخرى داخل القطاع.

وذكرت "الجزيرة" أن هذه الجماعات نفذت سلسلة عمليات خلال عامي 2025 و2026، تضمنت اغتيال عدد من الشخصيات في مناطق مختلفة من غزة، من بينهم القيادي في كتائب أبو علي مصطفى داود خلف في سبتمبر/أيلول 2025، والقيادي في كتائب المجاهدين محمد أبو مصطفى في خان يونس بتاريخ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، إضافة إلى وسيم عبد الهادي في دير البلح بتاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

كما شملت العمليات، بحسب التقرير، اغتيال الضابط في جهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم في مخيم المغازي بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2025، ومدير مباحث الشرطة محمود الأسطل في مواصي خان يونس بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2026.

ولفت التقرير إلى تورط هذه الجماعات في عمليات خطف استهدفت كوادر طبية وإعلامية، من بينها اختطاف مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة خلال يونيو/حزيران 2025، ومقتل الصحفي تامر الزعانين أثناء العملية نفسها، إضافة إلى اختطاف الطبيبة تسنيم الهمص في أغسطس/آب 2025.

ونقلت "الجزيرة" عن عنصرين سابقين تأكيدهما أن محاولة الانسحاب أو التراجع عن العمل ضمن هذه الجماعات كانت تعرّض أصحابها لمخاطر مباشرة، وفق شهادتيهما.

وخلص التقرير إلى أن هذه الجماعات شهدت توسعاً ملحوظاً خلال الحرب على قطاع غزة، مع استمرار نشاطها داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.